Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: το αντίο του Χάρι και της Μέγκαν

Πώς αποχαιρέτησαν τον παππού τους, δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ απέτισαν φόρο τιμής στον παππού του, τον δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής.

Την ώρα που κυκλοφορούν πολλές φήμες και εικασίες για το αν το ζεύγος θα παραστεί στην κηδεία, εκείνοι έστειλαν ένα διαδικτυακό μήνυμα, μέσω του ιστοτόπου της φιλανθρωπικής οργάνωσης Archewell που έχουν ιδρύσει. Σε σκούρο φόντο, με λευκά γράμματα, έγραψαν: «Στη μνήμη της Αυτού Υψηλότητας, δούκα του Εδιμβούργου, 1921-2021». «Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας… Θα μας λείψετε πάρα πολύ», προστίθεται στη λιτή ανακοίνωση.

Οι σχέσεις του Φίλιππου με τον πρωτότοκο γιο του, τον διάδοχο του θρόνου και πατέρα του Χάρι, πρίγκιπα Κάρολο, συχνά ήταν τεταμένες. Πέρσι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από τα βασιλικά καθήκοντά τους και πριν από περίπου έναν μήνα παραχώρησαν στην Όπρα Γουίνφρι μια συνέντευξη που προκάλεσε σοκ στα ανάκτορα

Το ζεύγος κατήγγειλε μεταξύ άλλων τον ρατσισμό «ορισμένων μελών» της βασιλικής οικογένειας που ρωτούσαν τι χρώμα θα είχε το δέρμα το παιδιού τους. Διευκρίνισαν ωστόσο στη συνέχεια ότι δεν επρόκειτο ούτε για τη βασίλισσα, ούτε για τον σύζυγό της.