Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Αιγάλεω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ αναδεικνύει στέκια με ιδιαίτερη γευστική ταυτότητα και τους ανθρώπους πίσω από αυτά, ενώ ετοιμάζει για εμάς δύο ξεχωριστές συνταγές.

Την Κυριακή 11 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στο Αιγάλεω.

Αυτή τη φορά αρχίζει ανάποδα, από το γλυκό. Για την ακρίβεια από το παγωτό. Στο Αιγάλεω από το 1971 υπάρχει το παγωτό που σήμερα είναι γνωστό ως «Περφέτο», το ίδιο παγωτό που ξεκίνησε σε ένα καροτσάκι από την Καβάλα!

Στη συνέχεια ο Δημήτρης βρίσκεται στο πιο ιστορικό μαγαζί του Αιγάλεω, στους λουκουμάδες «Μπαλατσούρα», που θυμίζει κάτι από την παλιά εποχή.

Το σουβλάκι είναι η μεγάλη αδυναμία του Δημήτρη, οπότε δεν γίνεται να μην ψάξει να βρει το καλύτερο σουβλάκι στο Αιγάλεω!

Στην κουζίνα του φτιάχνει: εκμέκ με κρέμα μαστίχας και μια ποικιλία από κεφτεδάκια χοιρινά, αλλά και φυτικά, σε κάρυ σάλτσα ντομάτας και νιόκι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

#GeitoniesStoPiato

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτόπτης μάρτυρας για Καραϊβάζ: δεν κατάλαβα ότι είναι δολοφονία

self-testing.gov.gr: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις δηλώσεις των μαθητών

Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)