“Γειτονιές στο πιάτο”: οι Αμπελόκηποι και τα στέκια τους (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας “ξεναγεί” στην περιοχή και μας “γνωρίζει” ξεχωριστά μαγαζιά, ενώ μας προτείνει και δύο ξεχωριστές συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 10 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στους Αμπελόκηπους.

Σε αυτή τη γειτονιά δεσπόζουν τα ασιατικά μαγαζιά. Η κοινότητα των Φιλιππινέζων κάνει αισθητή την παρουσία της κι αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε το «Salamat Asian Market» το 1992. Εδώ είναι η πρώτη στάση του Δημήτρη για μια γευσιγνωσία… ασιατικών σαλτσών.

Επόμενη στάση, το «Αγρίνιο». Οι σούβλες εδώ έχουν την τιμητική τους και στο «Αγρίνιο» ξέρουν από καλό κρέας.

Το πιο διάσημο πεϊνιρλί στην Αθήνα μπορεί να λέγεται «πεϊνιρλί Ιωνίας» αλλά η έδρα του είναι στους Αμπελόκηπους. Ο Δημήτρης μαθαίνει τα πάντα για αυτό το απίθανο ζυμαράκι.

Στην κουζίνα του φτιάχνει δύο εύκολες και πεντανόστιμες συνταγές: κόκορα κρασάτο με καραμελωμένα λαχανικά και χοιρινό με σπανάκι και σάλτσα από γιαούρτι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

