Life

VICE Specials: “ΙΣΡΑΗΛ: Η ζωή μετά το εμβόλιο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 προβάλλει το οδοιπορικό του ελληνικού γραφείου του Vice στην χώρα που επέστρεψε στην κανονικότητα.

Την Τρίτη 13 Απριλίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «ΙΣΡΑΗΛ: Η ζωή μετά το εμβόλιο».

Το Ισραήλ έχει επιστρέψει στην κανονικότητα που προσδοκούν όλες οι χώρες, μετά τη μεγάλη κρίση του κορονοϊού. Το πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας λειτούργησε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Έτσι, σήμερα, με σχεδόν το 60% του ενήλικου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί με μια δόση και το 50% και με τις δυο, καταστήματα, εστίαση, μπαρ είναι ανοιχτά.

Όλος ο κόσμος είναι και πάλι έξω στους δρόμους, χωρίς περιορισμούς στην κυκλοφορία και με τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο από τους πολίτες, βαίνοντας ουσιαστικά προς κατάργηση.

Το VICE και ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Πεκλάρης κατέγραψαν αυτές τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, βάζοντας το Ισραήλ στο επίκεντρο της προσοχής του πλανήτη για το εμβολιαστικό πρόγραμμα που εφάρμοσε.

Μίλησαν με επικεφαλής του προγράμματος εμβολιασμού, της διαδικασίας ιχνηλάτησης των κρουσμάτων με τη βοήθεια του ισραηλινού Στρατού, αλλά και δημοσιογράφους ειδικούς σε θέματα μυστικών υπηρεσιών. Επαγγελματίες του τουρισμού περιέγραψαν τα νέα δεδομένα που ισχύουν μετά την άρση του lockdown στο Ισραήλ, καθώς και τι πρόκειται να γίνει με τους Ισραηλινούς τουρίστες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα.

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιάννης Σφαιρόπουλος, που πέρασε με την οικογένειά του το lockdown στο Ισραήλ, θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές της απομόνωσης και τόνισε ότι όλα αποτελούν παρελθόν από τη στιγμή που προχώρησαν οι εμβολιασμοί.

Ο συγγραφε?ας και ερευνητη?ς Διπλωματικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριο?ν, Γαβριήλ Χαρίτος, που είναι ο πρώτος Έλληνας που εμβολιάστηκε στο Ισραήλ, διηγήθηκε στην κάμερα του VICE την περιπλάνησή του από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να ζήσει σε μία συνοικία μακριά από αρνητές του κορονοϊού και των εμβολίων.

Η ιδιοκτήτρια της πιο γνωστής ελληνικής ταβέρνας στη του Τελ Αβίβ, Χαγκίτ Δημοπούλου, μίλησε για το άνοιγμα της εστίασης και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους Έλληνες συναδέλφους της.

Τέλος, η Φίνα Αμαρίλλιο με την παρέα της έδειξαν στον Αχιλλέα Πεκλάρη πώς είναι η νυχτερινή διασκέδαση στο Τελ Αβίβ μετά και την άρση όλων των περιοριστικών μέτρων.

VICE SPECIALS – Τρίτη 13 Απριλίου, 02:00, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση - Παραγωγή: Αχιλλέας Μ. Πεκλάρης

Παραγωγή: Ελίζα Μπενβενίστε

Οπερατέρ: Asaf Tamam

Ηχοληψία: Uri Raz, Amit Lana

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: Πότε ανοίγουν κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια

Φωτογραφίες με τα μέλη της σπείρας που “ρήμαξε” την Ανατολική Αττική (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Η Μαρία Φραγκάκη για τον ομηρικό καβγά Τζώρτζογλου - Ιατρόπουλου (βίντεο)