“Παρουσιάστε!”: τα φαντάσματα στου “Χάνη” και οι εκπλήξεις (εικόνες)

Ρεσιτάλ δίνουν οι ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 12 Απριλίου - Επεισόδιο 47

Ο Ταξίαρχος δίνει εντολή να ανοιχτεί η παλιά αποθήκη όπου κρύβονται τα ξεχασμένα προσωπικά υπάρχοντα του Αρχιλοχία Χάνη, του στρατιωτικού που έδωσε το όνομά του στο στρατόπεδο. Το υπουργείο ετοιμάζει αφιερώματα για εξέχουσες μορφές του σύγχρονου Ελληνικού Στρατού και ο Ταξίαρχος θέλει να βρεθούν τα απομνημονεύματα του Χάνη μήπως και γίνει αφιέρωμα σε εκείνον. Στης «Μανούλας Σου...», ο Φίλης πιστεύει ότι το πνεύμα του μακαρίτη πατέρα του βρίσκεται ανάμεσά τους στο μαγαζί, επειδή τα παιδιά του δεν είναι όσο λαμόγια θα ήθελε. Και ενώ οι υπόλοιποι δεν πιστεύουν σε τέτοια, όταν αρχίσουν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα στο μαγαζί, θα καλέσουν ένα «μέντιουμ». Πίσω στο στρατόπεδο, οι διοικητές βρίσκουν τα πολυπόθητα απομνημονεύματα του Χάνη, αλλά το περιεχόμενό τους περιγράφει απόκοσμα και ανατριχιαστικά σκηνικά κατά τη θητεία του στο στρατόπεδο. Κι όταν αρχίσουν να συμβαίνουν στο στρατόπεδο παρόμοια φαινόμενα με αυτά που περιγράφει ο Χάνης, όλο το στρατόπεδο μπαίνει σε κατάσταση πανικού... Ο Σκορδάς δεν πιστεύει σε φαντάσματα και αηδίες, όμως ο Γούλας είναι αποφασισμένος να του αλλάξει γνώμη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο…

Τρίτη 13 Απριλίου - Επεισόδιο 48

Πανικός στο στρατόπεδο! Η νύχτα πλησιάζει και ο «παραμεταφυσικολόγος» Θάνος Μάμαλης-Παπανικολάου από της «Μανούλας Σου...» βρίσκεται στο στρατόπεδο και είναι βέβαιος ότι είναι στοιχειωμένο απ' το πνεύμα του Χάνη. Και όσο εκείνος και οι διοικητές οργανώνουν «κάλεσμα πνευμάτων», οι φοβισμένοι φαντάροι κάνουν το δικό τους «κάλεσμα». Σε ποιο κάλεσμα θα εμφανιστεί το πνεύμα; Οι τρομαγμένοι Ρόιδες έχουν αμπαρωθεί κι αυτοί στο στρατόπεδο, και η Φραντζέσκα προσπαθεί να πείσει τον Καρυπίδη ότι η πρότασή της να «πάνε την σχέση τους στο επόμενο βήμα» είναι απόρροια του «ξένου πνεύματος» που μιλάει από μέσα της. Ο Καρυπίδης όμως ήδη ακούει καμπάνες. Τα αλλόκοτα φαινόμενα στο στρατόπεδο γίνονται όλο και πιο έντονα και, για να «ξορκίσουν» το φάντασμα του Χάνη, ο Γούλας και ο Σκορδάς είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να κάψουν τα απομνημονεύματά του. Και ενώ στην αρχή η ιδέα τους μοιάζει να δουλεύει, τα αλλόκοτα φαινόμενα εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στο στρατόπεδο. Η πραγματική αλήθεια πίσω από αυτά θα φέρει εκπλήξεις…

Στον ρόλο του Θάνου Μάμαλη-Παπανικολάου ο Παναγιώτης Κατσώλης.

