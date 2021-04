Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ανατροπές και… εκπλήξεις! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 12 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 140

Η Διώνη και ο Φίλιππος φιλοξενούν την Ορόρα, η οποία ψάχνει απεγνωσμένα να βρει την αδελφή της, ενώ ο Δημήτρης καλεί έναν συνάδελφό του, τον Μηνά, ειδικευμένο σε θέματα trafficking να τους βοηθήσει. Η Μπέτυ και ο Γιάννης σοκάρονται όταν πληροφορούνται πως ο πιλότος που υποπτεύονταν για την υπόθεση της δολιοφθοράς στην αερολέσχη, βρίσκεται δολοφονημένος. Ένα μήνυμα βάζει στο στόχαστρο της αστυνομίας τον Γιάννη, ως μοναδικό ύποπτο για τη δολοφονία του πιλότου. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο, αφού το άλλοθι του Γιάννη για εκείνη τη νύχτα είναι η Αθηνά… Γνωρίζοντας πως κινδυνεύει η θέση της, αν το επικαλεστεί, ο Γιάννης παρουσιάζει ψεύτικο άλλοθι, που ωστόσο καταρρίπτεται, κάνοντάς τον να δείχνει ένοχος… Η Αλίκη και ο Δημήτρης εξακολουθούν να είναι ψυχραμένοι μετά την αποκάλυψη που έκανε η Μπέτυ στην Αλίκη, ενώ ο Δημήτρης αμφισβητεί φανερά τα κίνητρα της Μπέτυς. Ο Νικήτας εκμυστηρεύεται στην Λήδα πως σχεδιάζει να διαφύγει στο εξωτερικό πολύ σύντομα, ενώ αναρωτιέται γιατί ο Κωστής δεν φάνηκε στο ραντεβού που είχαν για τη μοιρασιά των κλοπιμαίων…

Τρίτη 13 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 141

Ο Δημήτρης ανακρίνει ξανά τον Γιάννη, ο οποίος δεν ομολογεί και οδηγείται στη φυλακή. Η Αθηνά αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για το βράδυ της δολοφονίας στον Δημήτρη, ενώ η Μπέτυ παραμένει στο σκοτάδι. Η Ορόρα έχει πλέον στο πλευρό της εκτός απ’ την Διώνη, τον Φίλιππο, τον Πέτρο και τον Μηνά που συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα τους. Ο Αντώνης ανησυχεί για τη Λήδα, καθώς αισθάνεται ότι κάτι του κρύβει… Ο Νικήτας αιφνιδιάζεται απ’ την επίσκεψη του Μάνου και αποφασίζει να φύγει χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Η ημέρα του γάμου της Σοφίας και του Χρήστου θα φέρει χαρά σε όλους, αλλά εκεί θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ο κίνδυνος ελλοχεύει ακόμη…

Τετάρτη 14 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 142

Ενώ η Σοφία προσπαθεί να περάσει μια χαρούμενη νύχτα γάμου με τον Χρήστο, οι απειλές συνεχίζονται σκορπίζοντας το φόβο... Η Διώνη κι ο Φίλιππος έχουν αναλάβει την Ορόρα, η οποία δείχνει να συνδέεται όλο και πιο πολύ με τον Πέτρο. Η Αλίκη προσπαθεί να νικήσει την αγωνία της για την παλιά σχέση του Δημήτρη με την Μπέτυ, ενώ δέχεται να την φιλοξενήσει. Η Λήδα στεναχωριέται για την τύχη του Νικήτα και αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις… Ο Μάνος κατηγορεί στον Νικήτα την Λήδα ότι θα τους προδώσει στην αστυνομία. Ο Νικήτας, όμως, αποφασίζει να το διακινδυνεύσει και να τη συναντήσει κρυφά. Ο Δημήτρης εντοπίζει με τη βοήθεια του Μιχάλη ένα σπίτι που χρησιμοποιεί το κύκλωμα trafficking. Την ίδια στιγμή, η Ορόρα εξαφανίζεται, ενώ έχει πάει βόλτα με τον Φίλιππο, την Διώνη και τον Πέτρο…

Πέμπτη 15 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 143

Η Αθηνά προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει στοιχεία για να βγάλει τον Γιάννη από τη φυλακή. Κάνει νέα έρευνα και βρίσκει έναν ακόμη πιθανό ύποπτο, τον Γρηγόρη, μία παλιά σχέση της Μπέτυς. Ο Αντώνης παρακολουθεί την Λήδα και τη βλέπει με τον Νικήτα… Αποφασίζει να ειδοποιήσει τον Δήμο… Το πτώμα που είχε βρεθεί αναγνωρίζεται και η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τον Κωστή, πράγμα που καθησυχάζει κάπως την Αλίκη και τον Δημήτρη… Ο Δήμος και ο Χρήστος πιέζουν τη Λήδα, η οποία τελικά παραδέχεται ότι συναντήθηκε με τον Νικήτα κρυφά. Η Ορόρα δίνει πληροφορίες στον Μηνά για τον τύπο που πήγε να την απαγάγει. Εκείνος λέει στον Φίλιππο πως η Ορόρα πρέπει να φύγει από το σπίτι τους και να μεταφερθεί σε έναν ξενώνα μεταναστών όπου θα είναι πιο ασφαλής. Μια φωνή μέσα στην νύχτα θα αναστατώσει τον Δημήτρη και την Αλίκη. Το επόμενο πρωί η Μπέτυ δέχεται επίθεση από κάποιον στην αερολέσχη.

Παρασκευή 16 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 144

Ο Δημήτρης και η Αθηνά έχουν στα χέρια τους άλλον έναν ύποπτο για το φόνο του πιλότου… Ο Χρήστος εντοπίζει το σήμα του Νικήτα, την ώρα που εκείνος είναι έτοιμος με τον Μάνο να φτάσει στην κρυψώνα που βρίσκονται τα κλοπιμαία… Ο Δήμος προσπαθεί να καταλάβει αν συμβαίνει κάτι ανάμεσα στην Λήδα και τον Νικήτα… Αποφασίζει να την ακολουθήσει μαζί με τον Αντώνη. Κι οι δυο ανησυχούν βλέποντάς την με τον Νικήτα. Ο Ντίνος βρίσκει την Σαλκέμ, τη δίδυμη αδερφή της Ορόρα, κρυμμένη και χτυπημένη στο μπαρ και δεν ξέρει τι να κάνει... Η Αλίκη ετοιμάζει ένα δείπνο για να συμφιλιώσει τον Δημήτρη με την Μπέτυ, εκείνος όμως φτάνει στο σπίτι με μια αναπάντεχη για την Μπέτυ έκπληξη. Μια δυσάρεστη έκπληξη, όμως, περιμένει και τον Πέτρο, τον Φίλιππο και την Διώνη, τη στιγμή που η μικρή Ορόρα, παραδίνεται στα χέρια του Μηνά.

#Hlios

Gallery