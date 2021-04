Οικονομία

“Special Report”: ο Γιάννης Στουρνάρας και τα παιδιά στον καιρό της πανδημίας (εικόνες)

Μια αποκλειστική συνέντευξη του Διοικητή της ΤτΕ και η επίδραση του lockdown και των περιορισμών στην ψυχολογία των παιδιών.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2020, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας παραχωρεί στον Τάσο Τέλλογλου μία αποκλειστική συνέντευξη για το αποτύπωμα της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, τις προβλέψεις της ΤτΕ για το 2021 και την επιστροφή στην οικονομική ανάκαμψη.

Μιλώντας στην κάμερα του «Special Report», ο επικεφαλής της ΤτΕ απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το δημόσιο χρέος, το τραπεζικό σύστημα, τον κίνδυνο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πόσο αναγκαίος είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και ποιο το μέλλον της απασχόλησης; Και πώς συνδέεται η επιστροφή στην ανάπτυξη με την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα;

Παιδιά στον καιρό της πανδημίας

Εδώ και μήνες, εκατομμύρια παιδιά ξυπνούν κάθε πρωί και ακολουθούν ευλαβικά τα ίδια βήματα. Ο περιορισμός μετακινήσεων και τα κλειστά σχολεία έχουν αναγκάσει μικρά παιδιά και εφήβους να μένουν στο σπίτι και να περνούν όλη τη μέρα με την οικογένειά τους. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η παρατεταμένη αποξένωση από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον στον ψυχισμό των παιδιών;

Το «Special Report» παρουσιάζει μια έρευνα σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία, αλλά και τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

Παιδιά και γονείς, που έχουν βιώσει αυτόν τον υποχρεωτικό επί σειρά μηνών εγκλεισμό, εξομολογούνται στη Μαρία Σαράφογλου τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα και τις σημαντικές εκδηλώσεις άγχους που προκαλεί η ανατροπή της καθημερινότητας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το άγχος και πότε μετατρέπεται σε αίσθηση απογοήτευσης και αδιεξόδου στα παιδιά; Παιδοψυχολόγοι, ειδικοί στην παιδιατρική και εφηβική υγεία, αλλά και εκπαιδευτικοί, δίνουν απαντήσεις στην κάμερα της εκπομπής, ενώ επιχειρούν να σκιαγραφήσουν την επόμενη μέρα και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην κοινωνικοποίηση και την εξέλιξη των παιδιών, τα οποία στο μέλλον θα διηγούνται πως έζησαν στον καιρό της πανδημίας.

«Special Report» - Κυριακή 11 Απριλίου, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

