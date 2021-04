Κοινωνία

Μάρτυρας δολοφονίας Γιώργου Καραϊβάζ: Όλα έγιναν σε λιγότερο από μισό λεπτό

Ο δημοτικός υπάλληλος που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ μιλά στον ΑΝΤ1 για όσα είδε.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο υπάλληλος του δήμου Αλίμου που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Ήταν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, δεν φαινόταν κανένα χαρακτηριστικό τους. Η εικόνα που μου έχει μείνει είναι αυτού με το στρατιωτικό μπουφάν να εκτελεί», είπε ο υπάλληλος και περιγράφοντας το τι είδε, σημείωσε πως οι τρεις δημοτικοί υπάλληλοι μόλις είχαν τελειώσει την εργασία τους, στο παρκάκι έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου.

Τους είχαν πλάτη όταν «ακούσαμε έναν ήχο σαν εξάτμιση, μετά ακούσαμε κι άλλους ήχους και γυρίσαμε κι είδαμε αυτόν να του ρίχνει από πάνω. Μέχρι να γυρίσουμε, είχαν φύγει», είπε, αναφέροντας αργότερα πως όλο το σκηνικό κράτησε λιγότερο από μισό λεπτό. «Ήταν τόσο γρήγορο . Όλα έγιναν μέσα σε 15-20 δευτερόλεπτα», είπε σχετικά.

Ως προς τις λεπτομέρειες, παρατήρησε ότι, «το όπλο σαν να είχε προέκταση σιγαστήρα, παρολαυτά ακούστηκε κάτι», περιγράφοντας τον ήχο ως εξάτμιση.

Ερωτηθείς για το αν αντέδρασε το θύμα, είπε πως, «δεν πρόλαβε να βγάλει ανάσα. Δεν μίλησαν, δεν άλλαξαν κουβέντα».

Αυτό που επίσης παρατήρησε ο αυτόπτης μάρτυρας ήταν το όχημα των δύο δραστών, «ένα χαμηλό σκουτεράκι κακορίζικο, προσπάθησα να δω την πινακίδα, δεν είδα τίποτα», είπε.

«Τον είδα, πάγωσα, πήρα την αστυνομία κι ήρθαν μέσα στο 5λεπτο», περιέγραψε την αντίδρασή του, τονίζοντας ότι, στο σημείο βρίσκονταν μόνο «εμείς οι τρεις που δουλεύαμε».

Έγιναν, μάλιστα, όλα τόσο γρήγορα που, όπως φαίνεται κανένας από τη γειτονιά δεν το κατάλαβε.

«Αφού έκλεισε η αστυνομία το χώρο, τότε άρχισαν να μαζεύονται», είπε ο μάρτυρας.

