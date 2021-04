Κοινωνία

Ο Βασίλης Κικίλιας προσφέρει βοήθεια σε τραυματίες τροχαίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόπτης μάρτυρας τροχαίου έγινε ο Υπουργός Υγείας, προσφέροντας βοήθεια στους τραυματίες.

Βοήθεια σε τραυματία αναβάτη τροχαίου προσέφερε ο Υπουργός Υγείας που έτυχε να περνά εκείνη την ώρα από το σημείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Πειραιώς, όταν νεαρός, με συνεπιβάτη τη μητέρα του, χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, στο ύψος της Τεχνόπολης, ρίχνοντας τη μοτοσικλέτα κάτω.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έφυγε, όμως από το σημείο περνούσε ο Βασίλης Κικίλιας με το ποδήλατό του. Ο Υπουργός Υγείας σταμάτησε αμέσως και πρόσφερε τις βοήθεια στους τραυματίες, φωνάζοντας διερχόμενους γιατρούς σε βοήθεια και καλώντας ασθενοφόρο.

Μέσα στα επόμενα λεπτά έφτασε στο σημείο κι ο πατέρας του νεαρού, που τράβηξε και τις φωτογραφίες, ενώ ο Υπουργός έφυγε από το σημείο μόνο όταν οι τραυματίες μπήκαν στο ασθενοφόρο.

Πηγή: mgp.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάρτυρας δολοφονίας Γιώργου Καραϊβάζ: Όλα έγιναν σε λιγότερο από μισό λεπτό

Πρίγκιπας Φίλιππος: το αντίο του Χάρι και της Μέγκαν

Αίγυπτος: δέος από την ανακάλυψη αρχαίας πόλης (εικόνες)