Κορονοϊός: Καλπάζει η πανδημία στην Γερμανία

Ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια στη χώρα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 24,097 το προηγούμενο 24ωρο και ανέρχεται πλέον σε συνολικά 2.980.413 στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας της COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Ο αριθμός των θανάτων από την COVID-19 ανήλθε σε 246 το 24ωρο που πέρασε, ανεβάζοντας σε 78.249 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, σύμφωνα με τα στοιχεία του RKI.

