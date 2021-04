Οικονομία

Ο Κουρμούσης στον ΑΝΤ1 για την προστασία Α' Κατοικίας

Πότε ξεκινούν οι πλειστηριασμοί και πώς προστατεύεται η Πρώτη Κατοικία. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στους «Πρωινούς Τύπους».

«Από 1η Ιουνίου ξεκινά η διαδικασία στήριξης από το κράτος, αφού μέχρι 31 Μαΐου ισχύει η αναστολή πλειστηριασμών», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η προστασία αφορά τους πιο αδύναμους οικονομικά, δηλαδή τα ευάλωτα νοικοκυριά, βάσει κριτηρίων, δηλαδή 7000 ευρώ εισόδημα ανά άτομο, όχι πάνω από 180.000 ευρώ αξία ακινήτου, καθώς και όριο στις καταθέσεις.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» αφορά στην κάλυψη επιχειρηματικών σε ποσοστό 90%, εξήγησε, περιγράφοντας πως αφορά όλα τα είδη δανείων ΜμΕ και ελεύθερων επαγγελματιών, μείωση επιδότησης ανά τρίμηνο.

Εξήγησε δε ότι, κάποιος στηρίζεται σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν θέλει να πάρει επιδότηση για τον ίδιο μήνα, για το ίδιο δάνειο.

Επίσης, το «ΓΕΦΥΡΑ 2» δεν συνδέεται με το ΓΕΦΥΡΑ 1 ή την επιστρεπτέα προκαταβολή».





