AstraZeneca - Μανωλόπουλος: Ρίσκο ο εμβολιασμός σε άτομα νεαρής ηλικίας (βίντεο)

Τι είπαν οι Αθηνά Λινού και Εύαγγελος Μανωλόπουλος για την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca σε μικρότερες ηλικίες και το άνοιγμα των Λυκείων με την διαδικασία της χρήσης self test

Για την χορήγηση του εμβόλιο της AstraZeneca σε μικρότερες ηλικίες και το άνοιγμα των Λυκείων με την διαδικασία της χρήσης self test μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Αθηνά Λινού και ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

Ο κ. Μανωλόπουλος σχολιάζοντας την σύγχυση που έχει προκαλέσει, σχετικά με τις παρενέργειες, το εμβόλιο της AstraZenec και ο εμβολιασμός πολιτών κατώ των 60 ετών, ο καθηγητής εξέφρασε την άποψη ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ρίσκο στις νεότερες ηλικίες και πρότεινε να αποφεύγεται.

Από την πλευρά της η κ. Λινού, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι προκαλεί προβλήματα θρομβοεμβολικά, τα οποία εμφανίζονται σε νεότερα άτομα και ειδικά σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, ωστόσο σημείωσε ότι παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες. Τόνισε δε, ότι πρέπει να οριοθετηθούν οι ομάδες πληθυσμού για τις οποίες το εμβόλιο είναι ακίνδυνο.

