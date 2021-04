Αθλητικά

Μπακς: Δεν…μπορούν χωρίς τον Γιάννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ήττα για τους Μιλγοούκι Μπακς, που έπαιξαν και πάλι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ακόμη μία ήττα, την 20η στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ (σ.σ. μετρούν και 32 νίκες), υπέστησαν οι Μπακς. «Δράστες» οι Χόρνετς που εκμεταλλεύθηκαν ιδανικά τις πολλές απουσίες των γηπεδούχων και επικράτησαν μέσα στο Μιλγουόκι με 127-119.

Τα «ελάφια» παρατάχθηκαν χωρίς την βασική τους πεντάδα και κυρίως χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 27 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ κι ένα κλέψιμο. Πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα με 24 πόντους, ενώ άλλους 19 πρόσθεσε ο Τζεφ Τιγκ. Οσον αφορά στους νικητές, είχαν πρωταγωνιστή τον Μάιλς Μπρίτζες με 26 πόντους, ενώ οι Τέρι Ρόζιερ και Ντιβόντε Γκράχαμ, σημείωσαν από 20 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Σάρλοτ 119-127

Ατλάντα-Σικάγο 120-108

Βοστώνη-Μινεσότα 145-136 (παρ.)

Νέα Υόρκη-Μέμφις 133-129 (παρ.)

Γκόλντεν Στέιτ-Ουάσινγκτον 107-110

ΛΑ Κλίπερς-Χιούστον 126-109

Ντένβερ-Σαν Αντόνιο 121-119

Νέα Ορλεάνη-Φιλαδέλφεια 101-94

Ορλάντο-Ιντιάνα 106-111

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καραϊβάζ: Στο Μαξίμου ο Χρυσοχοΐδης – Τι ζητεί ο Μητσοτάκης

Ο Βασίλης Κικίλιας προσφέρει βοήθεια σε τραυματίες τροχαίου (εικόνες)