Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Τι προβλέπουν τα άστρα για το τριήμερο που διανύουμε. Τι πρέπει να προσέχει το κάθε ζώδιο.

ΚΡΙΟΣ: Πρωταγωνιστές αυτών των ημερών είστε εσείς και όλα κινούνται σύμφωνα με τις δικές σας πρωτοβουλίες που αν και καθυστερείτε γενικά, όταν τις παίρνετε τις διεκπεραιώνετε μέχρι τέλους… Αυτό είναι και το καλό σας να κάνετε βήματα μπροστά με μελετημένο τρόπο και να μην σταματάτε πουθενά…. Ερωτικά, μία δική σας κίνηση για επικοινωνία βρίσκει την ανταπόκριση ακριβώς στο σημείο που θέλετε… Επαγγελματικά, αν σας φοβίζει κάτι που δε σας έχει αποκαλυφθεί αυτό θα σας εκπλήξει ευχάριστα!

ΤΑΥΡΟΣ: Μέρες έντονες αυτές για εσάς αφού σας κάνει πιο ώριμους και να ασχολείστε εντατικά με τις επιθυμίες σας αλλά και τον ψυχικό σας κόσμο ώστε να βρείτε τις ισορροπίες σας και να τις κυνηγήσετε … Ερωτικά, προτιμάτε να κρατάτε μυστικά παρά να αποκαλύπτεστε… Ίσως και να θεωρείτε ότι οι συνθήκες δε σας ευνοούν, ή ότι δε θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία… Επαγγελματικά, αυτό που τώρα σας χρειάζεται είναι αναθεωρήσεις και να πάρετε ρίσκα τα οποία δεν πρέπει να τα αποκαλύψετε σε κανέναν!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολύ σημαντικό αυτό το τριήμερο για τις κοινωνικές σας επαφές, που παραδόξως λόγω ιδιαίτερων συνθηκών όλο και πληθαίνουν και μαζί με αυτές και οι επιθυμίες σας που είναι πολλές και αρκετά σημαντικές και τώρα βιάζεστε και αυτά που θέλετε να προλάβετε θα τα βάλετε σε άμεση εφαρμογή … Ερωτικά, πάντως, είναι πιο εύκολο να κάνετε μια εξομολόγηση με μεγάλη επιτυχία… Επαγγελματικά, ήδη έχει ξεκινήσει μία περίοδος με πολλές επαγγελματικές επεκτάσεις που για κάποιες αμφιταλαντεύεστε πως θα τις διεκπεραιώσετε!

ΛΕΩΝ: Σημαντικό είναι για εσάς αυτό το τριήμερο και αρκετά φιλικό προς τις δικές σας αντιλήψεις… Έτσι λοιπόν ξεκινάτε μία περίοδο που η λογική σας είναι αυτή που υπερτερεί έναντι του συναισθήματος… Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είστε αναίσθητοι απλά αφήνετε στους άλλους να δείξουν τις προθέσεις τους, και εσείς φυσικά θα το συνεχίσετε έτσι όπως σας το έχουν προδιαγράψει και ακόμα καλύτερα… Ερωτικά, έχετε σωστούς συλλογισμούς και τους συνδέετε σωστά με το παρελθόν και φυσικά αποφεύγετε λάθη που θα σας κάνουν να χάσετε χρόνο… Επαγγελματικά, είστε πιο άνετοι, αλλά ξέρετε και σε ποιους μπορείτε να στηριχθείτε!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένα τριήμερο για εσάς που ξεκινάει με έμφαση στα οικονομικά σας και τώρα βλέπετε ότι αυτά που πρέπει να προωθήσετε είναι όλες αυτές οι συμφωνίες που θα έχουν και κοινό παρονομαστή και κοινά συμφέροντα… Τώρα όλα μπορούν να απλοποιηθούν και να αποτιμηθούν σωστά και δίκαια προς όλες τις κατευθύνσεις… Ερωτικά, σας ενδιαφέρει να κάνετε περισσότερη εντύπωση αλλά σε βαθιές αναζητήσεις και όχι σε επιφανειακά και εξωτερικά χαρίσματα… Επαγγελματικά, μία είδηση καθυστερεί να φτάσει σε εσάς ώστε και εσείς να τη μοιράσετε στους ενδιαφερόμενους!

ΖΥΓΟΣ : Ωραιότατα τα έχετε καταφέρει και έρχεται η ώρα της επιβράβευσης… Έτσι λοιπόν τίποτα δεν μπορεί να σας εκπλήξει περισσότερο από τον ίδιο σας τον εαυτό που σκέφτεστε πολυμήχανα και είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικός… Μη φοβάστε το καινούργιο και δώστε του μία αντάξια ευκαιρία ώστε να το ενσωματώσετε στη ζωή σας… Νέες συνεργασίες μπορούν να προκύψουν, αλλά και φυσικά ένας καινούργιος έρωτας με ισχυρές δονήσεις που θα σας κάνει ακόμα και να τον βάλετε σχεδόν αυτόματα μέσα στον κοινωνικό σας περίγυρο!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δεν είναι ότι είστε αργοί είναι ότι σκέφτεστε και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να μη λείπει τίποτα και να είναι ένα αποτέλεσμα που να προσεγγίζει το τέλειο… Αυτό βέβαια αφορά τα επαγγελματικά σας… Επειδή όμως η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ είναι πιθανό να σχεδιάσετε και καινούργια σχέδια με τον ίδια όμως μεθοδικότητα… Ερωτικά, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε χαρακτηριστικές κινήσεις που θα δείξουν έστω και με βουβό τρόπο τις προθέσεις σας… Σημασία έχει να δίνετε σωστά το στίγμα σας… Μπορείτε να κανονίσετε και καλύτερα τα οικονομικά σας, τουλάχιστον να τα βάλετε σε μία σειρά!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ένα ερωτικό τριήμερο που τόσο πολύ σας απασχολεί αυτό το κομμάτι στη ζωή σας που δε σας αφήνει κανένα περιθώριο για δεύτερες σκέψεις… Ό,τι είχατε να πάρετε ως δεδομένο το πήρατε και αφού το αξιολογήσατε καταλήξατε σε συμπεράσματα που πλέον δεν χωρούν αμφισβήτηση… Ερωτικά, πάντως είναι στο χέρι σας να διαχειριστείτε όσο μπορείτε την επιτυχία… Επαγγελματικά, είστε σίγουροι ότι θα αναγνωριστεί η προσφορά σας, ακόμα και αν κάποια στιγμή πιστεύατε ότι όλα είναι μάταια!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Για εσάς αυτό το τριήμερο είναι που σας κάνει να ασχοληθείτε εντατικά με τα οικογενειακά σας βάζοντάς τα, όμως σε νέα βάση και κυρίως με τρόπο που να μην αφήνετε αμφιβολίες, ως προς τις αποφάσεις σας αλλά και τις ανακοινώσεις σας… Ερωτικά πάντως, έχετε διλήμματα και θέλετε να τα λύσετε μόνοι σας χωρίς την παρέμβαση κανενός… Κανείς δεν μπορεί να σας συμβουλέψει σωστά αν δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες, τις οποίες εσείς θέλετε να τις κρατήσετε μυστικές… Επαγγελματικά, αντιμετωπίζετε τα θέματα με ρεαλιστικό τρόπο, αλλά και έναν τρόπο που ίσως να θεωρείται αναχρονιστικός!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ένα συμπαθητικό τριήμερο για εσάς και σας φέρνει στη ζωή σας νέους ανθρώπους που θα τους δώσετε ένα μόνιμο ρόλο στη συνέχεια, και σίγουρα θα έχετε ολοένα και συχνότερη επικοινωνία μαζί τους… Προσέξτε μόνο γιατί αυτά που λέτε, δεν μπορείτε να τα ξελέτε ωστόσο αυτό θα δημιουργήσει αμφιβολίες πράγμα που δεν το χρειάζεστε στην παρούσα φάση.. Ερωτικά, μία αποκάλυψη σας βοηθάει να κάνετε ένα βήμα μεγάλο και αρκετά συνειδητοποιημένο… Επαγγελματικά, σωστά πιστεύετε ότι χρειάζεται να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι και μάλιστα και με πιο ενεργή συμμετοχή!

ΙΧΘΥΕΣ: Έτοιμοι είστε εσείς να βάλετε καινούργιες οικονομικές δραστηριότητες στη ζωή σας και να τις κατοχυρώσετε τόσο καλά ώστε να μπορείτε να τις εκμεταλλεύεστε επί μακρόν… Αυτό που σας κάνει να νιώθετε καλά είναι ότι βλέπετε καλές αποδόσεις… Προβλήματα με το μεταφορικό σας μέσο, ενώ υπάρχουν αρχίζουν σταδιακά και αποκαθίστανται… Ερωτικά, σας βολεύουν οι χαλαροί ρυθμοί αλλά και οι επικοινωνιακοί τρόποι που σας ξεκαθαρίζουν την αλήθεια… Επαγγελματικά, σκέφτεστε να αξιοποιήσετε περισσότερο τους συνεργάτες σας!

