Πολιτική

Λιβανός στον ΑΝΤ1: Σε 30 μέρες η αποζημίωση για τα πολύ ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μιλά για τις αλλαγές, τους δασικούς χάρτες, τις αποζημιώσεις και την πολιτική του υπουργείου.

«Κάνουμε κάθε προσπάθεια στήριξης των αγροτών, με στενά οικονομικά πλαίσια», δήλωσε στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Σπήλιος Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως είπε, «δουλεύουμε με τους αγρότες και συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Οικονομικών», είπε και αναφερόμενος στις καταστροφές που προκλήθηκαν, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, από την κακοκαιρία, είπε πως «έχουμε έχουμε κινητοποιηθεί», τονίζοντας πως «έχει ανοίξει η πλατφόρμα» και το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση των ζημιών για την αποζημίωση.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση, και αφορά στην αποζημίωση τιμολογίων για τα πολύ ευαίσθητα προϊόντα σε 30 μέρες και για τα λιγότερα ευαίσθητα σε 60 μέρες», ενώ πριν η αποζημίωση ήταν σε 12 μήνες.

Για το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες, σημείωσε ότι, έγινε ουσιαστικό διάλογος και αναφέρθηκε ειδικά στο ΜέΡΑ 25 και το ΚΚΕ, που παρά το ότι δεν το ψήφισαν, συμφώνησαν σε κάποια πράγματα».

Διαβεβαίωσε ότι, όσα χωράφια αγροτών λογιστούν στους δασικούς χάρτες, οι αγρότες θα λάβουν αποζημιώσεις και παραδεχόμενος ότι, «έχουν γίνει πολλά λάθη», εκτίμησε πως τόσο οι δασικοί χάρτες, όσο και το Κτηματολόγιο, βοηθούν στην κατεύθυνση της αποκατάστασής τους.

Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου είναι η στήριξη των νέων αγροτών με υπερδιπλασιασμό των ποσών και στήριξη με την παροχή ειδικών, αλλά και στήριξη των βιολογικών προϊόντων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καραϊβάζ: Στο Μαξίμου ο Χρυσοχοΐδης – Τι ζητεί ο Μητσοτάκης

Ο Βασίλης Κικίλιας προσφέρει βοήθεια σε τραυματίες τροχαίου (εικόνες)