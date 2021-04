Πολιτική

Πέτσας: Πρόθεση της κυβέρνησης οι μετακινήσεις το Πάσχα

Πότε αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για τις μετακινήσεις το Πάσχα. Το σχόλιό του για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Κοντά στο Πάσχα θα ληφθούν οι αποφάσεις. Πάντως 14 Μαΐου θα ανοίξουν οι τουριστικές δραστηριότητες. Επομένως τόσο οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις όπως και άλλοι περιορισμοί πρέπει να εξεταστούν και υπό αυτό το πρίσμα», δήλωσε σήμερα μιλώντας στο Mega ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ερωτηθείς ειδικά για τις μετακινήσεις σε άλλο νομό, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως είναι πρόθεση της κυβέρνησης να επιτραπούν ενόψει Πάσχα, ωστόσο, οι αποφάσεις «θα παρθούν λίγο πριν το Πάσχα με βάση την εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης».

«Οι βαλβίδες αποσυμπίεσης περιλαμβάνουν σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων και όχι απότομο. Η κυβέρνηση προχώρησε σε τέτοιου είδους ανοίγματα με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών» δήλωσε σχετικά.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, έκανε λόγο για «σοβαρή αλλαγή» και είπε χαρακτηριστικά πως, «Επαναφέρουμε την διακυβερνησιμότητα των δήμων, που είχε τρωθεί πολύ από το νόμο Σκουρλέτη, ο οποίος οδηγούσε σε αδυναμία του εκλεγμένο δήμαρχο και του δημοτικού συμβουλίου να υλοποιήσει το πρόγραμμα με το οποίο είχε εκλεγεί».

Σχολιάζοντας, τέλος, τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έκανε λόγο για «πολύ σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας η ελευθερία του Τύπου.

Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να είναι ομόθυμη η καταδίκη. Και φυσικά να βρεθεί ο δράστης. Στο πολιτικό παιχνίδι, πολλές φορές στοχοποιούνται τα Μέσα Ενημέρωσης. Θα έπρεπε να μείνουν έξω από αυτό και να αφήσουμε τους δημοσιογράφους απερίσπαστους να κάνουν τη δουλειά τους».

