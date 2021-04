Life

Prince: μετά θάνατον άλμπουμ

Πέντε χρόνια μετά το θάνατό του και δέκα μετά την ηχογράφησή του θα βγει το άλμπουμ του Prince.

Πέντε χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατο του Prince, οι θαυμαστές του θα ακούσουν σύντομα νέα μουσική του εκλιπόντος ειδώλου.

Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Prince πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό και τίτλο «Welcome 2 America».

Το άλμπουμ, που θα είναι διαθέσιμο από τις 30 Ιουλίου, ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Prince, στην έπαυλή του, Paisley Park, το 2010, αλλά εγκαταλείφθηκε και τοποθετήθηκε στο θησαυροφυλάκιο λίγο μετά την ολοκλήρωσή του.

Μετά τον θάνατό του τραγουδιστή, στις 21 Απριλίου 2016, το ίδρυμα Prince επιδόθηκε στην επανακυκλοφορία των σημαντικότερων επιτυχιών του τραγουδιστή, καθώς και νέων εκδόσεων και επαναλήψεων των προηγούμενων συνεργασιών και διασκευών του.

Το νέο άλμπουμ θα είναι η σπουδαιότερη κυκλοφορία, καθώς περιέχει τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί ξανά και θα βγουν από το διάσημο θησαυροφυλάκιο των ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεών του.

«Το αινιγματικό και προφητικό μανιφέστο άλμπουμ του Prince # Welcome2America θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου 2021, από το The Prince Estate και τη @SonyLegacyRecs. Η Deluxe Edition περιλαμβάνει το ακυκλοφόρητο στούντιο άλμπουμ και μια πλήρη συναυλία του Prince το 2011 στο @TheForum σε Blu-ray » ανακοίνωσε το ίδρυμα του καλλιτέχνη με ανάρτηση στο Twitter.

Στην ανακοίνωση δίνονται και άλλες πληροφορίες και περιγράφεται το περιεχόμενο του άλμπουμ του Prince. «Ηχογραφημένο το 2010 πριν από την περιοδεία Welcome 2 America, το στούντιο άλμπουμ # Welcome2America καταγράφει τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα οράματα του Prince για μια μεταβαλλόμενη κοινωνία, προφανώς προβάλλοντας μια εποχή πολιτικού διχασμού, παραπληροφόρησης και αναβίωσης του αγώνα για φυλετική δικαιοσύνη».

Το ίδρυμα δημοσίευσε επίσης λόγια του Prince, τα οποία μοιράστηκε επίσης το 2010 για να εξηγήσει τις σκέψεις και τις ανησυχίες του που αντηχούν στο νέο άλμπουμ.

«Ο κόσμος είναι γεμάτος παρανοήσεις. Το όραμα του Τζορτζ Όργουελ για το μέλλον είναι εδώ» ανέφερε ο Prince . «Πρέπει να μείνουμε ακλόνητοι στην πίστη στους δύσκολους καιρούς μπροστά».

Το ίδρυμα Prince κυκλοφόρησε επίσης το τραγούδι που φέρει τον ίδιο τίτλο με το άλμπουμ στο YouTube και στις υπηρεσίες streaming.

