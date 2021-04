Υγεία - Περιβάλλον

Κεραμέως για self test: Πότε θα γίνονται από μαθητές και καθηγητές

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για το άνοιγμα Γυμνασίων - Δημοτικών και τις εξετάσεις ξένων γλωσσών.

Για τα self test και το άνοιγμα των σχολείων μίλησε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ.

Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως περίπου 300.000 self tests έχουν διατεθεί ήδη από τα φαρμακεία ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων ενώ ανακοίνωσε πως το μέτρο επεκτείνεται και στο βοηθητικό προσωπικό, στο προσωπικό καθαριότητας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων.

«Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε εβδομάδα και οι δηλώσεις στην πλατφόρμα ξεκινούν από αύριο και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε πως μετά το Πάσχα το υπουργείο Παιδείας θα συζητήσει με τους ειδικούς για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το γυμνάσιο, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο ώστε να αποφασιστεί πότε και με ποιος όρους θα επαναλειτουργήσουν.

«Προχωράμε με πολύ προσεκτικά βήματα και πάμε να υπηρετήσουμε δύο στόχους. Πρώτον την προστασία της υγείας και δεύτερον πώς θα συνεχιστεί η εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι το σχολείο«, επισήμανε.

Για τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι έχει τεθεί το ζήτημα στην Επιτροπή, αλλά δεν έχει δώσει ακόμα την εισήγησή της. «Θα περιμένουμε τις οδηγίες της Επιτροπής μετά το Πάσχα, ενδέχεται και νωρίτερα», τόνισε.

Αναφορικά με τα voucher των 200 ευρώ, για τα οποία οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 5 Απριλίου ανέφερε πως έχουν εγκριθεί πάνω από 200.000 αιτήσεις νέων για να πάρουν τεχνολογικό εξοπλισμό.

