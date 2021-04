Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Ειδεχθές έγκλημα η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, με θέμα τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Τη γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε την ακόλουθη δήλωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

«Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ειδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Πριν από λίγο συναντήθηκα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. Η Ελλάδα σε κάθε στατιστική είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό ποσοστό ανθρωποκτονιών σε όλη την Ευρώπη, είναι μια ήσυχη, ασφαλής και φιλήσυχη χώρα. Η Ελληνική Πολιτεία, η Ελληνική Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερο σεβασμό στην ελευθεροτυπία και στην προστασία των δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική Δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή. Εκφράζω βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ».

