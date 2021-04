Κόσμος

Καραϊβική: Ηφαίστειο προκάλεσε εκκένωση περιοχής (εικόνες)

Συνεχείς εκρήξεις ηφαιστείου ανάγκασαν τις τοπικές Αρχές να εκκενώσουν την περιοχή.

Συνεχίστηκαν και την Παρασκευή οι εκρήξεις του ηφαιστείου «La Soufriere» στο νησί St. Vincent , στην Καραϊβική, με την τοπική κυβέρνηση να εκκενώνει την περιοχή.

Μία περιοχή ακτίνα 133 τετραγωνικών μιλίων γύρω από το ηφαίστειο έχει οριστεί ως «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η είσοδος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι, η στάχτη από την τρίτη έκρηξη έφτασε μέχρι και 15χλμ μακριά, τη διπλάσια απόσταση από ό,τι η πρώτη λίγες ώρες νωρίτερα.

Οι στάχτες κατευθύνονται με τους ανέμους ανατολικά, προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Περίπου 16.000 άνθρωποι που ζουν στην «κόκκινη ζώνη», στα βόρεια του νησιού, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ωστόσο δεν έχουν γίνει αναφορές για απώλειες.

Κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο λιμάνι του νησιού, συνέβαλε στη μεταφορά των ανθρώπων, ενώ γειτονικά νησιά προσέφεραν τη βοήθειά τους.

