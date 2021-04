Παράξενα

Πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με στοιχεία πεθαμένου

Θρασύτατο κι όμως αληθινό. Γιατί ο 57χρονος έδωσε ψεύτικα στοιχεία στην Αστυνομία και πώς αποκαλύφθηκε η πραγματική του ταυτότητα.

Στη σύλληψη ενός 57χρονο προχώρησαν την Παρασκευή αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος, εμφανίστηκε στο Τμήμα Αστυνόμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και συστήθηκε με ονοματεπώνυμο έτερου ατόμου προκειμένου να παραλάβει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, πλην όμως κατά τη διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητας από τον προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος προέκυψαν τα πραγματικά του στοιχεία.

Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, προέκυψε ότι το άτομο με του οποίου το όνομα παρουσιάστηκε ο συλληφθείς είχε αποβιώσει σε προγενέστερο χρόνο.