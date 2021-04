Πολιτική

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μ.Χρυσοχοΐδη, με αντικείμενο τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Η εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έχει σοκάρει όλη την κοινωνία. Συνάντησα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ζητήσω τη γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης. Με διαβεβαίωσε πως η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έχει σοκάρει όλη την κοινωνία. Συνάντησα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να ζητήσω τη γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 10, 2021

Με διαβεβαίωσε πως η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 10, 2021

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα, εξερχόμενος του Μαξίμου ότι, η Ελληνική Αστυνομία θα βρεις τους ενόχους και θα τους παραδώσει στη Δικαιοσύνη, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ειδεχθές έγκλημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά τον Πρίγκιπα Φίλιππο

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τι έδειξε η βαλλιστική εξέταση

Σε φαρμακείο με την κόρη του ο Μητσοτάκης για την προμήθεια self test (εικόνες)