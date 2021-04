Κοινωνία

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Στον Κορυδαλλό ο δράστης

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 72χρονος που πυροβόλησε θανάσιμα τον 39χρονο στην Κυπαρισσία εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο 72χρονος που πυροβόλησε θανάσιμα τον 39χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος ειδών κινητής τηλεφωνίας στην Κυπαρισσία.

Οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί είναι για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ στην πρώτη του εμφάνιση στις εισαγγελικές Αρχές είχε εμφανισθεί αμετανόητος.

Φέρεται, δε,να ισχυρίστηκε τότε ότι «ήταν θέμα τιμής», που αφορούσε λογομαχία του για λογαριασμό του κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ύψους 143 ευρώ, τον οποίο ο 72χρονος θεώρησε υπερβολικό.

Χθες, ο 72χρονος απολογήθηκε χωρίς παρουσία συνηγόρου, αφού εξαρχής παραιτήθηκε του δικαιώματος διορισμού.

