Πέθανε ο Νίκος Μαγγίνας

Θλίψη και οδύνη έχει σκορπίσει στο Φανάρι η είδηση της απώλειας του Νίκου Μαγγίνα.

Έφυγε από την ζωή "νικημένος" από τον κορονοϊό ο Νίκος Μαγγίνας, προσωπικός φωτογράφος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου.

Το όνομα του Νίκου Μαγγίνα έχει συνδεθεί όσο λίγων με το Πατριαρχείο, καθώς ήταν ο άνθρωπος που απαθανάτισε με τον φακό του όλα τα μεγάλα γεγονότα του Οικουμενικού Πατριαρχείου τις τελευταίες δεκαετίες καθώς υπήρξε ο προσωπικός του φωτογράφος επί σειρά ετών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μάλιστα, είχε τιμήσει το 2012 τον Νίκο Μαγγίνα για την προσφορά του στην ελληνική ομογένεια, απονέμοντάς του τον Σταυρό του Απόστολου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

«Απίστευτο! Απεβίωσε ο φίλος Νίκος Μαγγίνας, ο αφοσιωμένος, ταλαντούχος φωτογράφος - συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη μας Βαρθολομαίου, από τον κορονοιό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Διαματάρης.

