Self test: Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Οι διαφορές με τα rapid test, πότε τα κάνουμε, σε τι συσκευασίες είναι. Τι γίνεται αν βγει θετικό το self test και τι αν βγει αρνητικό.

Απαντήσεις σε έντεκα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των self tests δίνουν κυβερνητικές πηγές, δύο μέρες πριν την επιστροφή των μαθητών του Λυκείου στις τάξεις τους.

1) Τι διαφορά έχουν τα self-test από τα rapid test?

Υπογραμμίζεται ότι το self-test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης – ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid test – και έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως αυτοδιαγνωστικό (Self -testing).

Διαφέρει δηλαδή ως προς τα υπόλοιπα επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία κατ' επείγουσας έγκρισης διάθεσης και χρήσης του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 ως αυτοδιαγνωστικό, έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως της Γερμανίας (BFarm), Ολλανδίας, Τσεχίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας.

Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS CoV 2 (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test) που κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι σήμερα, προορίζονται για τον εντοπισμό του SARS CoV 2 σε ρινοφαρυγγικά δείγματα ή σε συνδυασμό ρινοφαρυγγικών/στοματοφαρυγγικών δειγμάτων χωρίς ένδειξη για αυτολήψη.

2) Είναι σε ατομικές συσκευασίες τα self-test?

Ο διαγωνισμός για τα self-test ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές συσκευασίες. Τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής. Τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα Ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ επόμενες παραλαβές θα είναι και σε ατομικές συσκευασίες. Επιπλέον από την επόμενη εβδομάδα θα διατεθούν στα φαρμακεία και νέα self test σε ατομικά κιτ.

3) Την δειγματοληψία μπορούν να την κάνουν οι μαθητές/τριες μόνοι τους;

Ενήλικοι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν μόνοι τους. Ανήλικοι μαθητές άνω των 13 ετών επίσης μόνοι τους αλλά υπό την επίβλεψη των κηδεμόνων και σε ανήλικους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από τους κηδεμόνες.

4) Στην περίπτωση μαθητών ειδικών σχολείων αν δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια τεστ, οι μαθητές θα μπορούν να πάνε σχολείο;

Ναι, για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων καθώς και εκείνων που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και μπορεί να διενεργείται εφόσον αυτός είναι συμβατός με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

5) Πως θα γίνεται η απόρριψη αυτών των υλικών μετά τη διενέργεια των τεστ;

Όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η σύσταση είναι να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίματα με προσοχή. Όπως πρέπει να φροντίζουμε τα απορρίματα μας ώστε να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον και να μην εκτίθεται κανείς σε αυτά, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να απορρίπτουμε και τα self-test.

6) Θα ξεκινήσει η διαδικασία για όλο τον πληθυσμό ταυτόχρονα;

Όχι, θα δοθεί προτεραιότητα πρώτα στους μαθητές Λυκείων, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό των σχολείων, με έναρξη την Δευτέρα 12 Απριλίου. Στη συνέχεια θα γίνει σταδιακή ένταξη των υπόλοιπων δραστηριότητων που περιλαμβάνουν υποχρεωτικό τεστ.

7) Πως θα λειτουργεί η υπηρεσία δήλωσης self-testing.gov.gr;

Με την είσοδό τους στην υπηρεσία αυτή οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις κατηγορίες :

Δήλωση αποτελέσματος για εργαζόμενους επιχειρήσεων ιδίως στους κλάδους λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού και μεταφορών.

Δήλωση αποτελέσματος για τον γενικό πληθυσμό και εκπαιδευτικούς.

Δήλωση αποτελέσματος για την έκδοση σχολικής κάρτας για γονείς και κηδεμόνες μαθητών.

Μετά τη είσοδο σε κάποια από τις τρεις επιλογές γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων μέσω των κωδικών TaxisNet και στη συνέχεια οι πολίτες δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test το οποίο διενήργησαν προκειμένου να εκδώσουν το αντίστοιχο παραπεμπτικό.

Σημαντική επισήμανση, ενώ η υπηρεσία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, η έκδοση των βεβαιώσεων θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή.

8) Τι γίνεται επί θετικού αποτελέσματος self-test;

Εφόσον το τεστ βγει θετικό οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώσουν στην υπηρεσία δήλωσης self-testing.gov.gr και να προβούν σε δεύτερο τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είτε σε κάποια από τις σταθερές δημόσιες δομές που προτείνονται, είτε ιδιωτικά εφόσον το επιθυμούν με δικά τους έξοδα. Σε κάθε περίπτωση απομονώνται και απομακρύνονται από τους οικείους τους για αποφυγή της διασποράς της νόσου για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

9) Που μπορούν οι πολίτες να κάνουν το δεύτερο αυτό επιβεβαιωτικό τεστ;

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει σύνδεσμος ο οποίος σας παραπέμπει στα σταθερά σημεία που θα λειτουργούν πρωϊνές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και την Κυριακή. Εκεί αναγράφονται επίσης οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του παραπεμπτικού το οποίο δύναται να είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό των πολιτών, είτε σε χαρτί.

10) Αν κάποιος έχει κάνει μοριακό τεστ χρειάζεται να κάνει και self-test;

Όχι, αν κάποιος έχει υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο 24-48 ώρες πριν την έναρξη των σχολείων δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος με self-test. Χρειάζεται να το δηλώσει όμως στην πλατφόρμα.

Οι πολίτες οι οποίοι φέρουν τη βεβαίωση από τη σελίδα self-testing.gov.gr θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα προς αποφυγή του συνωστισμού αυτού. Θα παρακολουθούμε την πορεία των επιβεβαιωτικών τεστ προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

11) Αν το αποτέλεσμα είναι "μη έγκυρο" (video οδηγιών) ποια ειναι η διαδικασία; Πάει σχολείο ο μαθητής; Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνει δεύτερο τεστ με δικά του έξοδα;

Σε περίπτωση μη έγκυρου ο μαθητής/τρια μπορεί να πηγαίνει σε μια από τις δημόσιες δομές για τη διενέργεια ραπιντ τεστ.

