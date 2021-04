Πολιτική

Δολοφονία Καραϊβάζ: Η ανάρτηση Τσίπρα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου

"Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται τότε η δημοκρατία τραυματίζεται". Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για τα περιστατικά δολοφονικών επιθέσεων επιρρίπτει ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας πως η χώρα έχει μετατραπεί σε «αποικία οργανωμένου εγκλήματος και ανεξέλεγκτης δράσης μαφιόζικων συμμοριών».

Με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο κ. Τσίπρας σημειώνει πως «Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται τότε η δημοκρατία τραυματίζεται. Και το κλίμα ανασφάλειας αγκαλιάζει τον κόσμο της ενημέρωσης, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία».

Σε άλλο σημείο της δήλωσή του ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει: «Ο κος Μητσοτάκης και ο κος Χρυσοχοΐδης έχουν βαρύτατες ευθύνες για αυτή την κατάντια που ρίχνει βαριά τη σκιά της στη δημόσια ζωή. Και έχουν υποχρέωση να τις αναλάβουν εδώ και τώρα, πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Με βαθύτατη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες μια σειρά από δολοφονικές επιθέσεις που διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφική ταχύτητα.

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, μέρα μεσημέρι έξω από το σπίτι του, αποτελεί το τελευταίο δραματικό επεισόδιο σ’ αυτό το αιματηρό σίριαλ.

Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται τότε η δημοκρατία τραυματίζεται. Και το κλίμα ανασφάλειας αγκαλιάζει τον κόσμο της ενημέρωσης, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτοί που είχαν κάνει σημαία τους την τάξη και την ασφάλεια, έχουν αφήσει τη χώρα να μετατραπεί σε αποικία οργανωμένου εγκλήματος και ανεξέλεγκτης δράσης μαφιόζικων συμμοριών.

Αστυνομική αυθαιρεσία και βία στους πολίτες, προνόμια φύλαξης σε ημέτερους παράγοντες της σόου μπιζ, και μαφιόζικες συμμορίες που δολοφονούν ανεξέλεγκτα ακόμη και δημοσιογράφους, συγκροτούν μια εφιαλτική εικόνα.

Ο κος Μητσοτάκης και ο κος Χρυσοχοΐδης έχουν βαρύτατες ευθύνες για αυτή την κατάντια που ρίχνει βαριά τη σκιά της στη δημόσια ζωή. Και έχουν υποχρέωση να τις αναλάβουν εδώ και τώρα, πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να ερευνήσει όλες τις καταγγελίες, ανεξάρτητα από που προέρχονται και πόσους υψηλά ιστάμενους αγγίζουν.

Η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα με ισχυρό κράτος δικαίου και όχι μια χώρα υπανάπτυκτη, όπου κυβερνά ο νόμος των όπλων και της νύχτας.

Η κοινωνία απαιτεί το αυτονόητο: Άπλετο φως, για να νικήσουμε το σκοτάδι που μας πολιορκεί.

