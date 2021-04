Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τον σκότωσαν με 10 σφαίρες

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.





Δέκα σφαίρες από τις 13 που έριξαν οι δυο δράστες, δέχτηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ, τη στιγμή που βγήκε από το αυτοκίνητό του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα νεκροτομής ο δημοσιογράφος φέρει δύο τραύματα κεφάλι, ένα στον λαιμό, έξι στον θώρακα και ένα αμυντικό τραύμα στη παλάμη που προέρχεται από την αυθόρμητη προσπάθειά του να να προστατευτεί.

Εν τω μεταξύ, «καθαρό» είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ όπως δείχνουν οι βαλλιστικές εξετάσεις, που σημαίνει ότι, το όπλο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη εξέταση, για να επιβεβαιωθεί η καθαρότητα του όπλου.

Παράλληλα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα, διαβεβαίωσε ότι, η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για "ειδεχθές έγκλημα", ενώ ανάρτηση έκανε λίγο αργότερα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.





Με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμά του σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται τότε η δημοκρατία τραυματίζεται. Και το κλίμα ανασφάλειας αγκαλιάζει τον κόσμο της ενημέρωσης, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία».

Οι αστυνομικές έρευνες για τα αίτια της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, έχουν ήδη ξεκινήσει με τις αρχές να εξετάζουν το «συμβόλαιο θανάτου» ως το επικρατέστερο σενάριο, λόγω της ακρίβειας των κινήσεων των δύο δραστών, που φαίνονταν να ήξεραν την κάθε κίνηση του θύματος.

Στο πόσο γρήγορα έγιναν όλα αναφέρθηκε και ο ένας από τους τρεις αυτόπτες μάρτυρες της ψυχρής δολοφονίας, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» είπε πως, «όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Κράτησε λιγότερο από μισό λεπτό», ενώ ερωτηθείς σχετικά είπε πως, ο Γιώργος Καραϊβάζ δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Πως δεν ακούστηκε τίποτα πέραν του ήχου από το όπλο, που φαίνεται πως είχε σιγαστήρα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ. Οι αστυνομικοί, πάντως, θα επιστρέψουν σήμερα στον Άλιμο για να εξετάσουν την περιοχή ενδελεχώς και αναζητώντας τυχόν μάρτυρες.

Η οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ ζήτησε μέσω του φίλου και συναδέλφου του, Μανώλη Ασαριώτη «να μη γίνει αφορμή η εκτέλεση του Γιώργου για να μη σταματήσουν οι δημοσιογράφοι την ερευνητική τους δουλειά».

