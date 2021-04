Οικονομία

Μάθε τα πάντα για τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις καλύψεις που προσφέρει, την απαλλαγή και τα πακέτα.

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφαλιστικός όρος κάλυψη ίδιων ζημιών, προσφέρει πέρα από τη βασική ασφάλιση (αστική ευθύνη έναντι τρίτων), κάλυψη για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι στο αυτοκίνητο μας.

Τι καλύψεις περιλαμβάνει ένα πακέτο μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου

Τα πακέτα μικτής ασφάλειας αυτοκίνητου παρέχουν τις παρακάτω καλύψεις:

Αστική Ευθύνη

Η κάλυψη αστικής ευθύνης είναι αυτή που είσαι υποχρεωμένος από το νόμο να έχεις. Αν εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα και φταις, τότε οι άλλοι εμπλεκόμενοι θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική σου εταιρεία.

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αν σε τρακάρει ένα από τα 700.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τότε η ασφαλιστική σου εταιρεία αναλαμβάνει να σε αποζημιώσει.

Ζημιές Ιδίου

Η ασφαλιστική καλύπτει ζημιές που θα πάθει το αυτοκίνητο σου από κακόβουλες πράξεις τρίτων, ή εξαιτίας σύγκρουσης, πρόσκρουσης, κατάπτωσης, ανατροπής ή εκτροπής του. Ισχύει το ποσό απαλλαγής που έχεις συμφωνήσει με την ασφαλιστική και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου σου.

Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Σε περίπτωση που δεν μπορείς να οδηγήσεις το αυτοκίνητό σου λόγω ζημιών μετά από τρακάρισμα, τότε σου παρέχεται αυτοκίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

Κακόβουλες Πράξεις

Καλύπτεσαι για ζημιές που θα πάθει το αυτοκίνητο σου από κακόβουλες πράξεις τρίτων, είτε είναι μεμονωμένες είτε όχι.

Πυρκαγιά Οχήματος

Η ασφάλεια αυτή σου προσφέρει κάλυψη και αποζημίωση για τις ζημιές που θα πάθει το αυτοκίνητό σου σε περίπτωση πυρκαγιάς, κεραυνού ή αυτανάφλεξής του.

Απεργίες, Εξεγέρσεις & Πολιτικές Αναταραχές

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια απεργιών, εξεγέρσεων ή πολιτικών αναταραχών.

Φυσικά Φαινόμενα

Η ασφάλεια αυτή σε καλύπτει αν το αυτοκίνητό σου πάθει ζημιές από καιρικές συνθήκες όπως καταιγίδα, θύελλα, σεισμός και πλημμύρες. Δεν σε καλύπτει σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει πρόβλημα μηχανικό εξαιτίας του παγετού.

Μερική Κλοπή

Αν σου κλέψουν το αυτοκίνητο, αποζημιώνεσαι για όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Ολική Κλοπή

Αν σου κλέψουν το αυτοκίνητο, καλύπτεσαι για την αξία που έχει το αυτοκίνητό σου τη μέρα της κλοπής.

Αστική Ευθύνη Πυρός

Καλύπτεσαι σε περίπτωση που ξεκινήσει φωτιά από το αυτοκίνητό σου και καταστρέψει περιουσία τρίτων.

Τρομοκρατικές Πυρός

Αν πάθει ζημιές το αυτοκίνητό σου από πυρκαγιά, η οποία προέρχεται από τρομοκρατικές ενέργειες, η ασφάλεια αυτή καλύπτει.

Φροντίδα Ατυχήματος

Αν βρεθείς σε ατύχημα, θα έρθει άμεσα ένας συνεργάτης της ασφαλιστικής για να καταγράψει το περιστατικό και να συμπληρώσει τα χαρτιά που χρειάζονται.

Επιπλέον καλύψεις που μπορείς να έχεις:

Οδική βοήθεια

Καλύπτεται η ρυμούλκηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που θα προκληθεί από τρακάρισμα η βλάβη

Νομική προστασία

Με την κάλυψη αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις τα έννομα συμφέροντά σου με τη βοήθεια δικηγόρου.

Προσωπικό Ατύχημα

Αν χτυπήσεις εσύ ή ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, την ώρα που οδηγεί ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό, τότε η ασφαλιστική εταιρεία σας καλύπτει.

Θραύση κρυστάλλων

Καλύπτεσαι για τη ζημιά που έχουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου, αλλά και για τα έξοδα τοποθέτησης.

Ποια είναι η διαδικασία ασφάλισης του οχήματος με μικτή;

Η ασφάλιση ενός οχήματος με μικτό πακέτο απαιτεί ένα προασφαλιστικό έλεγχο. Ο προασφαλιστικός έλεγχος είναι στην ουσία ένας τρόπος να αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρεία την κατάσταση του οχήματος σου την στιγμή που θέλεις να το ασφαλίσεις με μικτή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η αποφυγή απάτης προς τις ασφαλιστικές (αν ο ίδιος ο οδηγός έχει προκαλέσει ζημιές στο όχημα του χωρίς να είχε μικτή εκείνη τη στιγμή και θελήσει να αποκτήσει μικτή ασφάλεια για να καλύψει τις ζημιές). Ο προασφαλιστικός έλεγχος απαιτεί είτε την αποστολή φωτογραφιών του οχήματος είτε μια επιτόπου συνάντηση με εκπρόσωπο της ασφαλιστικής. Για να εγκριθεί η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, θα πρέπει το αυτοκίνητο σου να μην είναι συνήθως πάνω από 20 έτη. Ακόμη, η αξία του αυτοκινήτου πρέπει να είναι υψηλότερη από το ελάχιστο ποσό που θέτει η κάθε ασφαλιστική σαν όριο. Το ποσό αυτό κυμαίνεται ανάμεσα στα 3.000-3.500€, ανάλογα την εταιρεία. Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις περισσότερα από 30 πακέτα για μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου της αγοράς και να επιλέξεις την καλύτερη για σένα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται online και ακολουθεί ο προασφαλιστικός έλεγχος. Ωστόσο ακόμα και αν δεν εγκριθεί η μικτή ασφάλεια του αυτοκινήτου από την ασφαλιστική, το αυτοκίνητο σου θα είναι ασφαλισμένο στο βασικό πακέτο ασφάλειας σύμφωνα με τις παροχές που αυτό περιλαμβάνει. Ακόμη στο Pricefox αναλαμβάνουμε να σε ενημερώσουμε για την ενεργοποίηση ή μη της μικτής ασφάλειας, όπως επίσης και να σου επιστρέψουμε τη χρηματική διαφορά σε περίπτωση που η μικτή ασφάλεια δεν ενεργοποιηθεί.

Ποια είναι η αξία του οχήματος μου;

Για τα πακέτα μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου όπως και για τα πακέτα πυρός κλοπής, οι ασφαλιστικές χρειάζονται την αξία του οχήματος σου για να τιμολογήσουν.

H αξία του αυτοκινήτου σου, είναι η τιμή στην οποία μπορείς να αγοράσεις το ίδιο αυτοκίνητο με το δικό σου, με τα ίδια χαρακτηριστικά, μάρκα, μοντέλο, χιλιόμετρα, έτος κατασκευής, κατά τη στιγμή της ασφάλισης. Αυτή η πληροφορία είναι κάτι που θα σου ζητηθεί μόνο εάν επιλέξεις συγκεκριμένα πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου, όπως είναι το πυρός – κλοπής και η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά, εάν δεν μπορείς να το γνωρίζεις με απόλυτη ακρίβεια, εμείς στο Pricefox σου δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξεις το ποσό της αξίας του αυτοκινήτου σου. Οι έμπειροι συνεργάτες μας στην iAD, μας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να είναι πιο εύκολη η εκτίμηση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου σου. Έτσι κι εμείς με τη σειρά μας, σου παρέχουμε ένα εύρος τιμών, ανάλογα με τα στοιχεία που μας έχεις δώσει και εσύ μπορείς να επιλέξεις το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του αυτοκινήτου σου.

Τι είναι η απαλλαγή;

Αυτό που πρέπει να ξέρεις για την μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ότι η ασφαλιστική σου οφείλει να σε αποζημιώσει για κάθε ζημιά σε περίπτωση ατυχήματος, είτε φταις είτε όχι. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να προσέξεις κατά την επιλογή μικτής ασφάλειας και αυτό είναι το ποσό της απαλλαγής. Η απαλλαγή λοιπόν επηρεάζει το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβεις σε περίπτωση ατυχήματος. Για παράδειγμα σε ένα πακέτο ασφάλειας που έχει ποσό απαλλαγής 500€, σε περίπτωση ζημιάς 1500€, θα αποζημιωθείς με 1000€. Τα 500€ θα πρέπει να τα πληρώσεις εσύ. Αυτό που πληρώνεις είναι το ποσό απαλλαγής που έχεις, το οποίο επηρεάζει άμεσα και την τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου. Όσο πιο μικρή η απαλλαγή που έχεις, τόσο πιο ακριβά τα ασφάλιστρα που θα πληρώσεις. Βέβαια, είναι πολύ μικρότερος ο κίνδυνος που έχεις πάνω σου αν γίνει ζημιά. Πρέπει να σκεφτείς καλά στην περίπτωση που επιλέγεις μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου αλλά και μεγάλο ποσό απαλλαγής. Θα πληρώσεις λιγότερα ασφάλιστρα για ένα πακέτο που θεωρητικά σε καλύπτει για τα πάντα. Όμως είναι πάρα πολύ πιθανό η συμβολή της ασφάλειας όταν προκύψει ζημιά να μην είναι αυτή που περίμενες. Σύγκρινε στο Pricefox τα πακέτα για μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου online με διαφορετικά ποσά απαλλαγής για να βρεις αυτό που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σου.

Σύγκρινε στο Pricefox πριν αγοράσεις μικτή ασφάλειά και δες πόσα μπορεί να εξοικονομήσεις

Οι τιμές για τα πακέτα μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου διαφέρουν ανάλογα την ασφαλιστική καθώς η κάθε μια αξιολογεί και τιμολογεί διαφορετικά τον κίνδυνο ανάλογα με την ηλικία του οδηγού, το όχημα, την περιοχή, το έτος κυκλοφορίας, την ημερομηνία έκδοσης διπλώματος, την διάρκεια ασφάλισης και τις επιπλέον καλύψεις. Η σύγκριση τιμών online είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγκρίνεις πακέτα της αγοράς καθώς και τις τιμές τους. Το Pricefox έκανα μια ενδεικτική έρευνα για 2 από τα Best sellers καινούρια οχήματα της ελληνικής αγοράς, το Nissan Qashqai 1.3 και το Toyota Yaris 1.5 για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω χάρτη οι τιμές μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου κυμαίνονται εντός μεγάλου εύρους. Μέσω της σύγκρισης μπορείς να εξοικονομήσεις ένα μεγάλο ποσό ετησίως που φτάνει έως και τα 467€, 463€, 432€ ετησίως για το Yaris σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα αντίστοιχα. Για το Qashqai, οι διαφορές των τιμών φτάνουν έως και τα 569€, 567€ και 473€ αντίστοιχα. Ένας οδηγός σε Αθήνα, κάτοχος Yaris μπορεί να ασφαλίσει το όχημα του με ετήσια μικτή με τιμές που ξεκινούν από 293€ (φτάνουν για το ίδιο πακέτο έως και τα 760€) και ένας οδηγός Qashqai στην Αθήνα θα βρει τιμές από 337€ (φτάνουν για το ίδιο πακέτο έως και τα 906€). Οι τιμές αφορούν ετήσια μικτή ασφάλεια με επιπλέον οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό ατύχημα και νομική προστασία (πλήρες πακέτο).

