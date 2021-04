Οικονομία

Πέθανε ο Ιωάννης Αγγελικούσης

Έφυγε από τη ζωή ο εφοπλιστής Ιωάννης Αγγελικούσης μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 73χρονος εφοπλιστής Ιωάννης Αγγελικούσης που νοσηλευόταν από τις 20 Μαρτίου σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μετά από καρδιακή προσβολή.



Ο Ιωάννης Αγγελικούσης, πρόεδρος του Angelicoussis Shipping Group Ltd διέθετε τρεις εταιρείες με στόλο αποτελούμενο από 149 πλοία.



Η Maran Dry έχει 49 φορτηγά με μέσο όρο ηλικίας τα 9 έτη, η Maran Tankers 54 δεξαμενόπλοια crude oil, εκ των οποίων δύο είναι υπό ναυπήγηση και η Maran Gas 46 πλοία, εκ των οποίων 36 LNG στο νερό, 9 υπό ναυπήγηση και μία πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG, γνωστή ως FSRU. Από τα 149 συνολικά πλοία του ομίλου του, τα 126 (ποσοστό 89,3%) είναι υπό ελληνική σημαία.



Το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί 584 πλοία άνω των 1.000 τόνων, κάτι που σημαίνει ότι τα πλοία του ομίλου Αγγελικούση αποτελούν το 21,5% του ελληνικού νηολογίου και το 40% με βάση τη χωρητικότητα του στόλου.



