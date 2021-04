Κοινωνία

Κορονοϊός - Χαλάνδρι: Αυστηρό lockdown σε οικισμό Ρομά, στο Νομισματοκοπείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια περιοριστικά μέτρα τίθενται σε εφαρμογή, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

«Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων, τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης, καθώς και τη ραγδαία αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες των τελευταίων πέντε ημερών στον οικισμό Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Χαλανδρίου, Συμεών Ρούσσου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, αποφασίζεται:

Η κήρυξη του οικισμού Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και η επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Σάββατο 10 Απριλίου και Ω/18:00 έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου και Ω/06:00.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται:

Η προσωρινή επιβολή περιορισμού των κατοίκων εντός των ορίων του οικισμού. Επιτρέπεται η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των ορίων του οικισμού για λόγους υγείας. Η αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού. Η αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες με την παρουσία έως 9 ατόμων α’ βαθμού συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων του οικισμού Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Αττικής για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί. Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Αττικής για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων του ως άνω οικισμού. Η ανάληψη από τον Ε.Ο.Δ.Υ. της υποχρέωσης της διενέργειας γρήγορου τεστ αντιγόνου COVID-19 (rapid test) την 3η και 6η ημέρα επιβολής των περιοριστικών μέτρων των διαμενόντων στον ως άνω οικισμό.

Ενδεχόμενη παράταση ή άρση των μέτρων θα επαναξιολογηθεί μετά το πέρας ισχύος της παρούσας απόφασης».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τον σκότωσαν με 10 σφαίρες

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Πέθανε ο Ιωάννης Αγγελικούσης