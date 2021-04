Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ: Μοιρασιά στην Ριζούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ικανοποιημένες και οι δυο ομάδες από το βαθμό της ισοπαλίας.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι της Ριζούπολης μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των Play Out, της Super League. Ένα αποτέλσμα γενικά δίκαιο, που μάλλον αφήνει και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες από το βαθμό της ισοπαλίας. Ήταν ένα σημαντικό ματς, κυρίως για τον ΟΦΗ ο οποίος έψαχνε βαθμό ή βαθμούς για να ξεφύγει από Παναιτωλικό και Λάρισα στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Να σημειωθεί ότι στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, νικητής ήταν ο Απόλλων Σμύρνης, με 2-0 στο Ηράκλειο και 2-1 στο «Γεώργιος Καμάρας».

Οι γηπεδούχοι είχαν ένα δυναμικό ξεκίνημα, αφού μέσα σε ένα πεντάλεπτο άγγιξαν τρεις φορές το γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Βάτερμαν. Στο 1ο λεπτό σουτ του Φερνάντεθ μέσα από την περιοχή απόκρούει ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, στο 3΄ ο Μαρινάκος με τάκλιν προλαβαίνει τελεταία στιγμή τον Κολ, ενώ στο 4΄ καρφωτή κεφαλιά του Λισγάρα μετά από εκτέλεση κόρνερ απέκρουσε ο Βάτερμαν.

Ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να κάνει σπουδαία πράγματα και την πρώτη τελική του προσπάθεια δημιούργησε στο 42΄με τον Σακόρ, το σουτ του οποίου έξω από την περιχή έφυγε άουτ. Ο Απόλλωνας είχε πάρει το διάστημα αυτό τον έλεγχο στη μεσαία γραμμή, ήταν καλύτερος σαν ομάδα και παράλληλα κατάφερε να κλείσει τους διαδρόμους στον Ντε Γκούζμαν.

Οι Κρητικοί μπήκαν πιο αποφασιστικά στην επανάληψη και με καλύτερους τους Σακόρ και Διαμαντή έδειξαν πιο επικίνδυνοι, αλλά την πρώτη καλή ευκαιρία θα την χάσει και πάλι ο Απόλλωνας, όταν στο 54' Μαρκ Φερνάντεθ μετά από ατομική προσπάθεια έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή για να σώσει και πάλι ο Βάτερμαν. Η ομάδα του Ηρακλείου κατάφερε να φθάσει στην δεύτερη τελική της προσπάθεια στον αγώνα μόλις στο 82΄, όταν κεφαλιά του Σαρδινέρο, έφυγε άουτ.

Το 2ο 45λεπτο δεν είχε το ρυθμό του 1ου, αφού ο ΟΦΗ έδειχνε ευχαριστημένος και με την ισοπαλία για να διατηρήσει τις ςλπίδες του για σωτηρία, ενώ ο Απόλλωνας προσπάθησε να χτυπήσει τον αντίπαλό του με αντεπιθέσεις ώστε να πάρει τους βαθμούς της νίκης, με τους οποίου ουσιαστικά θα εξασφάλιζε την παραμονή του στην κατηγορία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Απόλλων (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Χουχούμης (85΄ Ρώσση), Κολ (86΄ Λαγός), Φατιόν, Σλίβκα, Φερνάντεθ (86΄ Μουνιέ), Ιωαννίδης (69΄ Ντάουντα), Μπεντινέλι.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης, Διαμαντής, Βούρος, Λυμπεράκης, Μεγιάδο, Σακόρ, Ντε Γκούζμαν (56΄ Μπαλογιάννης), Σολίς (67΄ Νοικοκυράκης), Στάρτζεον (81΄ Ουές), Σαρδινέρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ιάκωβος Τσούνης

Self test: Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Κορονοϊός - Χαλάνδρι: Αυστηρό lockdown σε οικισμό Ρομά, στο Νομισματοκοπείο