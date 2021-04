Κοινωνία

Μακρινίτσα - Κατηγορούμενος: “δεν θυμάμαι να σκότωσα τα αδέλφια”

Τι υποστηρίζει ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού. Τι απαντά η πλευρά της οικογένειας που θρηνεί.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας στην Μακρινίτσα, μετά από την ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν θυμάται πως επιτέθηκε στα δύο αδέλφια.

Για προσχεδιασμένο έγκλημα κάνει λόγο η δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων, Γιάννα Παναγοπούλου, η οποία δήλωσε στον ΑΝΤ1 «Ο κατηγορούμενος κατάφερε να οδηγήσει, για να οδηγηθεί στο τόπο του εγκλήματος, όπως και επίσης μετά το έγκλημα αποχώρησε οδηγώντας από τον τόπο του εγκλήματος. Κατάφερε να διαφεύγει της σύλληψής μέχρι την στιγμή που συνελήφθη από την αστυνομία. Εμείς μιλάμε για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα».

Συγγενείς και φίλοι των δύο αδικοχαμένων αδερφών από τη Μακρινίτσα προπηλάκισαν τον δράστη κατά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο. Τραγικές φιγούρες του στυγερού εγκλήματος είναι οι γονείς των θυμάτων αλλά και το 2,5 ετών εγγόνι τους, που έχασε την μητέρα του.

Όπως λέει η ψυχολόγος, Ελευθερία Ράλλη, «χρειάζονται μια καθοδήγηση σε σχέση με το παιδί, δηλαδή τι θα πουν σε σχέση με την απώλεια στο παιδί και καθοδήγησή σε βάθος χρόνου για το πώς θα διαχειριστούν το ίδιο το γεγονός που έχει συμβεί».

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 31χρονου κατηγορούμενου, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξεταστεί από ψυχίατρο.





