Βήμα παραμονής για την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ με τους τρεις βαθμούς της νίκης ξέφυγε από την τελευταία θέση.

Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία έκανε η ΑΕΛ μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Ατρομήτου στο Δημοτικό στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Play Out, της Super League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Στίφλερ στο 41΄και η ΑΕΛ με τους τρεις βαθμούς της νίκης ξέφυγε από την τελευταία θέση στην οποία πλέον βρίσκεται ο Παναιτωλικός που ηττήθηκε με 3-1 από το Βόλο.

Να σημειωθεί, ότι ισόπαλοι έληξαν οι δύο πρώτοι μεταξύ τους αγώνες στο πρωτάθλημα, με 0-0 στη Λάρισα και 1-1 στο Περιστέρι. Αυτή ήταν η 5η εφετινή νίκη της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα και η 4η εκτός εδρας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα και πήραν τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά, ενώ δημιούργησαν την πρώτη καλή ευκαιρία στο 15΄, όταν μακρινό σουτ του Νάτσου μπλόκαρε ο Νάγκι. Η ΑΕΛ απάντησε στο 20΄ με σουτ του Ακούνια που πέρασε λίγο άουτ. Ο Ατρόμητος είχε στη συνέχεια δύο καλά σουτ με τον Σόλομον στο 21΄ (άουτ) και Γκάλο στο 38΄ (έδιωξε σε κόρνερ ο Νάγκι).

Η ομάδα της Λάρισας κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 41΄ με κοντινή προβολή του Στίφλερ έπειτα από κεφαλιά του Ντουρμισάι και απόκρουση του Μανδά. Έτσι η ΑΕΛ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη 1-0, αφού ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στον εναπομείναντα χρόνο, χάνοντας μάλιστα μια καλή διπλή ευκαιρία στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν κεφαλιά του Μανούσου βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Αγκάγιεφ έφυγε άουτ.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει στην επανάληψη και στο 52' σε εκτέλεση φάουλ ο Μανούσος πιάνει το σουτ, αλλά ο Νάγκι προβαίνει σε εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 78΄ ο τερματοφύλακας της Λάρισας επενέβη και αποσόβησε το γκολ σε κεφαλιά του Γούτα. Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μουνίθ βρήκε με εκτέλεση φάουλ μέσα στην περιοχή τον Γκάλο, ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε αουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς (71΄ λ.τ. Θεοδωράκης), Γκάλο, Μαυρομμάτης, Γούτας, Γκαλβάο, Σάλομον, Ούμπιδες, Νάτσος (58΄ Μουνίθ), Ενσικουλού (37΄ Αγκάγιεφ), Χριστοδουλόπουλος (71΄ Μάτιτς), Μανούσος.

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Μπέρτος, Τσόσιτς, Μαξιμένκο, Γιακιμόβσκι (64΄ Ηλιάδης), Στίφλερ, Κολομπίνο, Γλυνός (64΄ Νικολιάς), Ακούνια (88΄ Γκράου), Μπεν-Χατίρα (75΄ Ζίζιτς), Ντουρμισάι (88΄ Μιλοσάβλιεβιτς).

