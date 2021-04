Life

Ρούλα Κορομηλά: Η συγκινητική φωτογραφία από το παρελθόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρούλα Κορομηλά ποζάρει με χάρη και συνοδεύει την εικόνα με μια λεζάντα που... "λέει πολλά"¨.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράζεται με τους ακολούθους της στο Instagram μία συγκινητική φωτογραφία από το παρελθόν.

Η Ρούλα Κορομηλά σε νεαρή ηλικία, πανέμορφη, ποζάρει στον φωτογραφικό φακό ενώ η λεζάντα που επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία της είναι:

“Τοτε που τα ενδιαφέροντα μου ήταν αλλα κ έξω απο τον « γυάλινο κόσμο»!”

Δείτε περισσότερα στο glance.gr









Ειδήσεις σήμερα:

Φωτογραφίες με τα μέλη της σπείρας που “ρήμαξε” την Ανατολική Αττική (εικόνες)

Lockdown: Πότε ανοίγουν κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια

“Η Φάρμα”: Η Μαρία Φραγκάκη για τον ομηρικό καβγά Τζώρτζογλου - Ιατρόπουλου (βίντεο)