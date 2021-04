Life

Ο σωστός τρόπος να μαζέψεις τα χειμωνιάτικα ρούχα

Τα tips που θα σε σώσουν και τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις...

Μετά από έναν ομολογουμένως δύσκολο χειμώνα, ήρθε η εποχή που μαζεύουμε τα χειμωνιάτικα ρούχα μας, είτε τα ανδρικά, είτε τα γυναικεία είτε και όλης της οικογένειας.



Οι γούνες, τα πουλόβερ και τα χοντρά πλεκτά δίνουν (επιτέλους) την θέση τους στα μπλουζάκια και τις απαλές ζακέτες αλλά δεν υπάρχει έστω και ένας που δεν έχει παραδεχτεί ότι η οργάνωση και η τακτοποίηση πουλόβερ και παντελονιών δεν είναι δύσκολη διαδικασία.



Η οργάνωση ντουλάπας άλλωστε, θα μπορούσε να σου πάρει ώρες, για να μην πω μέρες. Ποιος όμως είναι ο πιο σωστός τρόπος να μαζέψεις τα χειμωνιάτικα ρούχα χωρίς κόπο;

