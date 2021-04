Αθλητικά

Εκτός ΑΕΚ ο Ηλίας Παπαθεοδώρου

Καταλυτική ήταν η ήττα της Ένωσης στο κυριακάτικο παιχνίδια για την Basket League.

Η ήττα της ΑΕΚ στη Ρόδο από τον Κολοσσό ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της Ένωσης, αναφορικά με τον προπονητή, Ηλία Παπαθεοδώρου. Μία εβδομάδα, μετά την ήττα από το Λαύριο, η Ένωση υπέστη μια ντροπιαστική ήττα από τους Ροδίτες και απώλεσε οριστικά τη δεύτερη θέση στην Basket League.

Mετά το τέλος της αναμέτρησης, στο «σμαραγδένιο νησί», η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» ενημέρωσε τον Ηλία Παπαθεοδώρου για την απόφαση να μη συνεχιστεί η συνεργασία τους. Το όνομα του διαδόχου του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής κι ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (14/4), οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα, στην Πάτρα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου διετέλεσε τεχνικός της ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2019 έως σήμερα και το συμβόλαιό του έληγε στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την Ένωση κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

