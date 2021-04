Κοινωνία

Lockdown: ανοίγουν όλες οι εκκλησίες από την Κυριακή

Τι αναφέρεται στην ΚΥΑ για την λειτουργία των ιερών ναών ανά την επικράτεια.

Αλλαγές στους περιορισμούς που ισχύουν για την παρουσία πιστών στις εκκλησίες σε όλη την χώρα περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ που εκδόθηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ από την Κυριακή 11 Απριλίου «ανοίγουν» όλοι οι Ιεροί Ναοί, με συνολικά 20 πιστούς κατά τις Ιερές Ακολουθίες.

Όπως αναφέρεται το ίδιο θα συμβεί την Τετάρτη 14, αλλά και την Παρασκευή 16 Απριλίου, οπότε θα ψαλεί ο Ακάθιστος Ύμνος.

Με τους ίδιους περιορισμούς θα γίνουν οι Λειτουργίες στις εκκλησίες και το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Απριλίου 2021.

