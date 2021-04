Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: γιατί ο Τζόνσον δεν θα πάει στην κηδεία

Τι αναφέρει ο Βρετανός Πρωθυπουργός για την απόφαση του. Πως συνδέεται η στάση του με την πανδημία κορονοϊού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν θα παραστεί στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο, 17 Απριλίου ώστε να κάνει χώρο για όσο το δυνατό περισσότερα μέλη της οικογένειας σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν λόγω της πανδημίας της COVID-19, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

"Ως αποτέλεσμα των κανονισμών για τον κορονοϊό, μόνο 30 άνθρωποι μπορούν να παραστούν στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

"Ο πρωθυπουργός θέλησε να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό που είναι καλύτερο για τη βασιλική οικογένεια και έτσι ώστε να επιτραπεί σε όσο το δυνατό περισσότερα μέλη της οικογένειας [να παραστούν] δεν θα παραστεί στην κηδεία το Σάββατο".

