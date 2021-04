Κοινωνία

Σεισμός στην Ιθάκη

Σεισμική δόνηση στα ανοιχτά της Ιθάκης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα Κυριακή ξημερώματα στις 01:53 νοτιοδυτικά της Ιθάκης, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 269 χλμ Δυτικά των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται 12 χλμ. ΝΝΔ της πόλης της Ιθάκης.

