Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)

Νεκρά εντοπίστηκαν από τη γιαγιά τους τα τρία μικρά παιδιά. Η ανακοίνωση των Αρχών.

Τρία παιδιά ηλικιών κάτω των 5 ετών βρέθηκαν χθες θανάσιμα μαχαιρωμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες, με την μητέρα των παιδιών να συλλαμβάνεται ως η μοναδική ύποπτος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία απάντησε σε μια κλήση στις 9:30 το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο κοντά στη λεωφόρο Ρεσέντα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τα τρία μικρά παιδιά νεκρά, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) στον λογαριασμό του στο Twitter.

Today at about 9:30 AM, West Valley Patrol Officers responded to the 8000 block of Reseda Blvd for a radio call involving a possible death at one of the apartments. The officers went inside an apartment and discovered 3 children at scene.