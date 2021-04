Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Στη “βασίλισσα” το Clasico

Υπό καταρρακτώδη βροχή διεξήχθη το ντέρμπι μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ νίκησε την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο clasico του «Αλφρέδο ντι Στέφανο», που διεξήχθη υπό συνεχή και καταρρακτώδη βροχή, άφησε πίσω ένα βαθμό τους «μπλαουγκράνα» κι έπιασε στην κορυφή τη συμπολίτισσα Ατλέτικο, που παίζει σήμερα στη Σεβίλη με την Μπέτις.

Η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο μια πολύ απαιτητική εβδομάδα, νικώντας αρχικά τη Λίβερπουλ με 3-1 και κάνοντας βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ τη νύχτα του Σαββάτου 10 Απριλίου σημείωσε την τρίτη συνεχή νίκη σε clasico, κάτι που είχε να συμβεί από το 1978 (!).

Παράλληλα, ο προπονητής των Καταλανών, Ρόναλντ Κούμαν, έγινε ο πρώτος τεχνικός της Μπαρτσελόνα που χάνει τα δύο πρώτα ντέρμπι του από το 1980. Η νίκη ήταν απολύτως δίκαιη για τη «βασίλισσα», που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε, σκόραρε δύο γκολ, είχε ένα δοκάρι κι ευκαιρίες.

Στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα ισορρόπησε, μείωσε κι έκανε... ροντέο το παιχνίδι, αλλά όση τύχη είχε στο πρώτο ημίχρονο άλλη τόση ατυχία είχε στην τελευταία φάση του αγώνα, καθώς ο Ιλάις Μορίμπα «σημάδεψε» το δοκάρι του Κουρτουά!

Στο 13ο λεπτό ο Λούκας Βάθκεθ έβγαλε την παράλληλη μπαλιά και ο Καρίμ Μπενζεμά με έξοχο τακουνάκι άνοιξε το σκορ, για να διπλασιάσει η Ρεάλ στο 28΄: ο Κρόος εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στους Σερζίνιο Ντεστ και Ζόρντι Άλμπα και κατέληξε στα δίχτυα του Αντρέ τερ Στέγκεν.

Λίγο αργότερα ο Βάθκεθ είχε δοκάρι σε διαγώνιο σουτ, για να «απαντήσει» η «Μπάρτσα» στα δοκάρια με απευθείας κόρνερ του Μέσι! Με τον Αντουάν Γκριεζμάν στο δεύτερο ημίχρονο οι «μπλαουγκράνα» ζωήρεψαν επιθετικά και στο 60΄, ύστερα από φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Όσκαρ Μινγκέθα, ο οποίος μείωσε σε 2-1, που όμως έμεινε ως το τέλος...

ΡΕΑΛ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Βάθκεθ (43' Οντριοθόλα), Μιλιτάο, Νάτσο, Μεντί, Καζεμίρο, Μόντριτς, Κρόος (72' Ίσκο), Βαλβέρδε (61' Ασένσιο), Βινίσιους (72' Μαρσέλο), Μπενζεμά (72' Ντίαθ)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Τερ Στέγκεν, Μινγκέθα, Αραούχο (72' Μορίμπα), Λενγκλέ, Ντεστ (46' Γκριεζμάν), Μπουσκέτς (64' Ρομπέρτο), Ντε Γιονγκ, Άλμπα, Μέσι, Πέδρι (81' Τρινκάο), Ντεμπελέ (81' Μπρέθγουεϊτ)

