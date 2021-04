Life

Ο Έλληνας που γυρνά τον κόσμο με ιστιοπλοϊκό (βίντεο)

Ο νεαρός που γυρνά τον κόσμο με το ιστιοπλοϊκό του μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όλο τον κόσμο γυρνά ο νεαρός Κλεάνθης από την Κρήτη, με το ιστιοπλοϊκό του και την κοπέλα του.

«Έμαθα ιστιοπλοΐα στα 18 μου, στην αρχή ήθελα να το κάνω με μεγάλο σκάφος, αλλά κατάλαβα ότι με μικρό σκάφος είναι πιο εύκολο και φτηνό», δηλώνει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» από τη Μαρτινίκα, όπου βρίσκεται σήμερα.

Εξηγεί δε ότι, με τον τρόπο που ταξιδεύει φτάνει σε μέρη που με το αεροπλάνο δεν μπορεί κανείς, ενώ μόλις το 10% του ταξιδιού ταξιδεύεις, τον υπόλοιπο χρόνο απολαμβάνεις τα τοπία.

Εξηγεί, τέλος ότι, δεν καταναλώνει καθόλου καύσιμα, άρα και χρήματα για το ταξίδι του.

Στα πλαίσια της σύνδεσης με τη Μαρτινίκα, ο ταξιδιώτης συνομίλησε με την Ελληνίδα σοπράνο που έχει «κολλήσει» στο Μεξικό.

