“Πανδημία” κορονοπάρτι και ξεφαντώματος σε Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις (εικόνες)

Ποιος κορονοϊός, ποια μέτρα; "Βουλιάζουν" από κόσμο οι πλατείες χωρίς μάσκες και αποστάσεις. Σε απόγνωση οι κάτοκοι.

Μπορεί η χώρα να μετρά καθημερινά χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού και το ΕΣΥ να πιέζεται ασφυκτικά με εκατοντάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ όμως αυτό δεν δείχνει να πτοεί εκατοντάδες κόσμου που κάνει κορονοπάρτι σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παγκράτι στην πλατεία Βαρνάβα η κατάσταση τα τελευταία βράδια μοιάζει ανεξέλεγκτη καθώς γίνονται συνεχώς πάρτι με ποτά, δυνατή μουσική ακόμη και dj!

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην πλατεία, μουσική με ηχεία παίζει στη διαπασών και εξελίσσεται ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Μάλιστα όπως λένε η ηχορύπανση είναι τεράστια ενώ οι περισσότεροι νεαροί που βρίσκονται στο πάρτι δεν φοράνε μάσκα.

Ίδια εικόνα και στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα

Πάρτι στήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην πλατεία Όλγας στο κέντρο της Πάτρας. Αρκετοί είναι οι συγκεντρωμένοι στο σημείο ενώ από ηχεία ακούγεται μουσική.

Νωρίτερα επίσης αρκετοί είχαν βγει για βόλτα σε άλλες κεντρικές πλατείες της Πάτρας, όπως αυτή των Υψηλών Αλωνίων.

Εικόνες συνωστισμού και στην Θεσσαλονίκη - Επενέβη η ΕΛΑΣ

Την επέμβαση της αστυνομίας προκάλεσαν οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ το βράδυ του Σαββάτου ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονταν έξω από καφέ μπαρ της συμπρωτεύουσας.

Πεζές περιπολίες, μοτοσικλετιστές αλλά και περιπολικά χρησιμοποιούνται για να ζητήσουν από τον κόσμο να απομακρυνθεί μπροστά από τα καφέ μπαρ. Όπως μεταδίδει το GR Times, επικρατεί μεγάλος συνωστισμός και δεν τηρούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Από τα περιπολικά αναπαράγεται το γνωστό ηχητικό μήνυμα, πολλοί θαμώνες ωστόσο δεν δείχνουν να… συγκινούνται και παραμένουν στο σημείο.

Πηγή: thebest, GRTimes

