Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης – Παγώνη στον ΑΝΤ1 για τις μετακινήσεις το Πάσχα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθένας με τα επιχειρήματά του για τις μετακινήσεις το Πάσχα. Η πρόταση Τζανάκη και οι φόβοι Παγώνη.

«Είναι γεγονός ότι στους εξωτερικούς χώρους μεταδίδεται λιγότερο ο κορονοϊός, συνεπώς, αν τηρηθούν τα μέτρα, καλύτερα να στείλουμε τον κόσμο στην εξοχή, παρά να είναι ο ένας πάνω στον άλλον», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ερωτηθείς σχετικά με τις μετακινήσεις σε άλλες περιφέρειες το Πάσχα ο πνευμονολόγος Νικόλαος Τζανάκης, τονίζοντας ότι, «στο χωριό έχουμε λιγότερες δυνατότητες μετάδοσης».

«Επιπλέον, θα νιώσει ο κόσμος ψυχική ανάταση και θα τηρεί πιο εύκολα τα μέτρα», συμπλήρωσε.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Αθηναίοι κι οι Πατρινοί δεν πάνε στα εξοχικά τους και επιβαρύνουν την κατάσταση», σημείωσε ο καθηγητής.

Ο Ν.Τζανάκης, τέλος, χαρακτήρισε ως «όπλο» τα self test και πρότεινε, να γίνονται πριν το πασχαλινό τραπέζι ή και πριν μπούμε στο πλοίο.

Η Ματίνα Παγώνη, στον αντίποδα, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αρνήθηκε να εκφράσει άποψη για τις μετακινήσεις το Πάσχα.

«Δε λέω τίποτα, να δούμε μία εβδομάδα πριν», είπε σχετικά και τόνισε πως, «όταν πάμε στο χωριό, ψήνουμε το μισό χωριό, όχι μία -μία οικογένεια».

Τόνισε πάντως η Μ.Παγώνη πως, «θέλει προσοχή η μετακίνηση» αλλά και υπενθύμισε πως «είναι πολλές περιοχές στο κόκκινο, δεν είναι μόνο η Αττική».

«Μέσα στις κλινικές γίνεται αγώνας, βλέπουμε καθημερινά δύσκολα περιστατικά, άτομα νέα που δεν έχουν κανένα νόσημα, που διασωληνώνονται και μάλιστα οι μεταλλάξεις πρέπει να μας κάνουν πολύ προσεκτικούς», κατέληξε η καθηγήτρια.

Ειδήσεις σήμερα:





Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)