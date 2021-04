Οικονομία

Ζησιμόπουλος στον ΑΝΤ1: Μην επαναλάβουμε τα περσινά λάθη στον Τουρισμό

Ο πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών Μυκόνου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Κάποια λίγα ξενοδοχεία θα μπορούν να είναι έτοιμα για το Πάσχα», εκτίμησε ο Ηρακλής Ζησιμόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών Μυκόνου μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Για το άνοιγμα του Τουρισμού είπε ότι, «το βασικό πρόβλημα είναι η ταχύτητα των εμβολιασμών» και κάλεσε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν».

«Μην επαναλάβουμε τα περσινά λάθη», είπε αναφερόμενος στην προηγούμενη σεζόν και εξήγησε ότι, δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο ωράριο της εστίασης, ώστε να μην μαζεύονται σε βίλες, να υπάρχει δηλαδή οργανωμένη και όχι ανεξέλεγκτη διασκέδαση. Φυσικά, αναφέρθηκε και στην τήρηση όλων των μέτρων.

