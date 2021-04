Κόσμος

Νεκρές γκρίζες φάλαινες σε παραλίες του Σαν Φρανσίσκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο από τα γιγάντια θαλάσσια θηλαστικά πέθαναν από συγκρούσεις με πλοία.

(φωτογραφία αρχείου)

Τέσσερις γκρίζες φάλαινες ξεβράστηκαν νεκρές σε παραλίες του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο τις τελευταίες εννέα ημέρες, με ειδικούς να τονίζουν ότι δύο από τα γιγάντια θαλάσσια θηλαστικά πέθαναν από συγκρούσεις με πλοία και μια έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη χθες Σάββατο για τις αιτίες θανάτου των άλλων δύο.

Βιολόγοι από το μη κερδοσκοπικό Κέντρο Θαλάσσιων Θηλαστικών στην Καλιφόρνια υπογράμμισαν σε ανακοίνωση το Σάββατο ότι δύο από τις νεκρές φάλαινες ξεβράστηκαν στη στεριά στην περιοχή του Κόλπου την Πέμπτη, με τις άλλες δύο να είχαν βρεθεί νεκρές σε παραλίες της περιοχής από τις 31 Μαρτίου.

Από τα τέσσερα θαλάσσια θηλαστικά, δύο πέθαναν από αμβλεία τραύματα έπειτα από συγκρούσεις με πλοία, ανέφερε το κέντρο.

«Είναι ανησυχητικό να βρίσκουμε τέσσερις νεκρές γκρίζες φάλαινες μέσα σε ένα διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, διότι αυτό θέτει τις πραγματικές διαστάσεις των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτό το είδος», δήλωσε στην ανακοίνωση του κέντρου ο Παντρέγκ Ντιγκνάν, διευθυντής παθολογίας.

Άλλες κοινές αιτίες θανάτων γκρίζων φαλαινών περιλαμβάνουν ασιτία και επιπλοκές από εγκλωβισμούς σε δίχτυα βαθέων υδάτων και άλλους εξοπλισμούς, υπογράμμισε το κέντρο.

Εμπειρογνώμονες του κέντρου με τη βοήθεια βιολόγων από την Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια θα διενεργήσουν τις νεκροψίες.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τις θερμοκρασίες υδάτων που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα τροφής για τις φάλαινες, οι οποίες μπορούν να μεταναστεύουν περίπου 10.000 μίλια ετησίως μεταξύ των περιοχών τροφοδοσίας στα κρύα νερά του Βόρειου Ειρηνικού και των περιοχών αναπαραγωγής σε λιμνοθάλασσες ζεστού νερού της χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού.

Το είδος δεν θεωρείται επί του παρόντος απειλούμενο, αλλά προστατεύεται από την νομοθεσία για την προστασία θαλάσσιων θηλαστικών στις ΗΠΑ.

Η διεύθυνση αλιείας της Αμερικανικής Εθνικής Ωκεάνιας και Ατμοσφαιρικής Διοίκησης (ΝΟΑΑ) παρακολουθεί τους πληθυσμούς φαλαινών. Η τελευταία δημοσιευμένη μελέτη το 2016 κατέγραφε πληθυσμό 27.000 γκρίζων φαλαινών. Τα δεδομένα από μια μελέτη του 2020 εξακολουθούν να αναλύονται, σύμφωνα με τον ιστότοπο της NOAA.