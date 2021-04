Κόσμος

Κατάρρευση ορυχείου παγίδευσε εργάτες (εικόνες)

Επιχείρηση για τη διάσωση των ανθρακωρύχων που παγιδεύτηκαν μετά από κατάρρευση ορυχείου.

Οκτώ ανθρακωρύχοι διασώθηκαν και 21 παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα ανθρακωρυχείο που πλημμύρισε στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, ανέφερε σήμερα η κρατική εφημερίδα China Daily, επικαλούμενη τοπικές αρχές.

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν 29 ανθρακωρύχοι εργάζονταν στο ορυχείο στην κομητεία Χουτούμπι, στον αυτόνομη περιφέρεια Τσανγκτζι Χούι, τονίζει το δημοσίευμα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε η εφημερίδα.

