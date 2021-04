Κόσμος

Ρουμανία: Επεισόδια σε μεταμεσονύκτια εκκένωση νοσοκομείου (βίντεο)

Πλήθος διαμαρτυρόμενων επιχείρησε να μπλοκάρει την είσοδο του νοσοκομείου, προκαλώντας επεισόδια.

Πάνω από 100 ασθενείς μεταφέρθηκαν μέσα στη νύχτα από νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία, σε άλλο, λόγω του ότι το Ορθοπεδικό Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύονταν, μετατράπηκε σε νοσοκομείο Covid.

Η μεταμεσονύχτια μεταφορά τους προκάλεσε αντιδράσεις και επεισόδια.

Οι γιατροί κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού η σχετική εντολή εκκένωσης του νοσοκομείου, τους δόθηκε την Παρασκευή το βράδυ και έπρεπε να απομακρυνθούν και οι ασθενείς που νοσηλεύονταν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας ή και σε ΜΕΘ.

Το βράδυ του Σαββάτου, οπότε κι έγινε η μεταφορά, πλήθος διαμαρτυρόμενων έφτασε στο νοσοκομείο και προκαλώντας φασαρίες.

Οι διαδηλωτές, που δεν ήταν συγγενείς των ασθενών, μπλόκαραν τις πόρτες για να μην μπορούν οι νοσηλευόμενοι να βγουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, οι περισσότεροι από τους διαμαρτυρόμενους δεν φορούσαν μάσκες ούτε τηρούσαν αποστάσεις.

Λίγες ώρες μετά, οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν και ολοκληρώθηκε η εκκένωση του νοσοκομείου.

