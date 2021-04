Παράξενα

Έκαναν σκι και snowboard με τα…μαγιό τους (εικόνες)

Πλήθος θαρραλέων συμμετείχαν στο φεστιβάλ που έλαβε χώρα κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Εκατοντάδες φανατικοί των χειμερινών σπορ συμμετείχαν σε φεστιβάλ στη Ρωσία φορώντας μόνο…τα μαγιό τους.

Οι συμμετέχοντες, από όλη τη Ρωσία, πήραν μέρος στην εκδήλωση που έλαβε χώρα σε μέρος κοντά στο Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα.

Φορώντας τα μαγιό τους ή πολύχρωμες πιτζάμες και κοστούμια, έκαναν σκι ή σνόουμπορντ και η εκδήλωση έγινε…καρναβάλι.

Το ότι η θερμοκρασία ήταν στους 0 βαθμούς Κελσίου, δεν τους…πτόησε.

Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έπεσαν και σε πισίνα με παγωμένο νερό.

Το φεστιβάλ είχε ακυρωθεί πέρυσι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ φέτος οι διοργανωτές του φρόντισαν να τηρηθούν όλα τα μέτρα.

Οι συμμετέχοντες, ωστόσο, βρέθηκαν εκεί ακριβώς για να ξεχάσουν τα μέτρα…