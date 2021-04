Αυτοκίνητο χτύπησε ζαρκάδι (βίντεο)

Παράξενα

Σοβαρός τραυματισμός νεαρού ζαρκαδιού στο Νεστόριο Καστοριάς.

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε χθες το βράδυ στο Νεστόριο Καστοριάς για την διάσωση ενός τραυματισμένου ζαρκαδιού, στην οποία συμμετείχαν πολίτες, Αστυνομία και η Ομάδα 'Αμεσης Επέμβασης τού Αρκτούρου (ΟΑΕ).

Το ατύχημα συνέβη σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Νεστορίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ζαρκάδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού ζώου. Μετά από ενημέρωση της αστυνομίας, στο σημείο έφθασε κλιμάκιο της Ομάδας 'Αμεσης Επέμβασης τού Αρκτούρου, που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στο ζώο. Πρόκειται για θηλυκό ζαρκάδι νεαρής ηλικίας, όχι πάνω από τριών ετών και σύμφωνα με το μέλος της ομάδας του Αρκτούρου Νίκο Παναγιωτόπουλο, είναι πιθανό να κυοφορεί. Το ζώο φέρει πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στο Αμύνταιο Φλώρινας για περισσότερες εξετάσεις, ενώ είναι πιθανό μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του να μεταφερθεί στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι αυτήν την περίοδο τα ζώα μετακινούνται συνεχώς προσπαθώντας να βρουν την πιο κατάλληλη τοποθεσία όπου θα μπορούσαν να γεννήσουν με ασφάλεια και συνέστησε στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διάρκεια των βραδινών τους μετακινήσεων.

